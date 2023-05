Horóscopo de hoy, martes 23 de mayo de 2023: predicciones para el amor, el trabajo y la salud

Bienestar: No puedes vivir una vida dedicada únicamente a cumplir obligaciones. Deberás hacerte tiempo para cultivar tus gustos y preferencias.

Riqueza: No puedes darte el lujo de dejar pasar más tiempo a la hora de poner tu trabajo al día. Toma tus responsabilidades en serio.

Bienestar: No dejes que los que te rodean jueguen con tus necesidades. Procura reducir los factores en los que dependes de los demás, y te evitarás problemas.

Amor: No podrás dilatar más la toma de ciertas determinaciones. Confía en tus instintos y lánzate a la conquista.

Bienestar: Que tu pulso no tiemble para darle una ayuda a aquellos seres más queridos para ti. Recuerda que toda buena acción es inherentemente complicada.

Amor: No dejes que menesteres materiales afecten los sentimientos de la pareja. El materialismo no tiene cabida en el amor.

Bienestar: Debes aprender a reconocer que no eres el portador de la verdad indiscutible. Acepta la posibilidad de estar errado en tus concepciones.

Riqueza: Descubrirás de la peor manera posible que las intenciones en las personas no siempre son las mejores. Cuidado.

Amor: El entendimiento con tu pareja parecerá haber llegado a su fin el día de hoy, no permitas que un conflicto arruine la relación.

Hoy: Te esperan desagradables sorpresas para la jornada de hoy. No importa lo que atravieses, no te dejes llevar por el momento.

Riqueza: Con el fin de semana encima. Habrá ciertas actividades que no te podrás dar el lujo de posponer. Debes continuar adelante.

Bienestar: Debes ser cuidadoso con las personas que eliges para ser tus confidentes. No confíes hasta no estar seguro de sus intenciones y sus sentimientos hacia ti.

Amor: No permitas que tu trabajo se convierta en tu fuente de miseria y desgracia. Aprende a disfrutar de lo que haces.

Amor: Sin darte cuenta estás actuando con indiferencia y exigiendo demasiado cuando en la realidad no das lo que prometes.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Lo que no puedas hacer tú, no tengas vergüenza en delegárselo a otro. No eres un súperhumano para ocuparte de todo.

Amor: Si sigues siendo tan exigente a la hora de conocer a alguien, se te pasarán los años y las oportunidades, y terminarás solo.

Riqueza: Eres muy organizado y eso repercute en los resultados favorables de tus inversiones. Aprovecha y disfruta de tu dinero.

Bienestar: Le prestas demasiada atención al qué dirán y eso no te permite vivir en total libertad. Sé tú mismo y no lo que los demás esperan.