Horóscopo de hoy miércoles 19 de noviembre 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 19 de noviembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Apuntarás alto, como siempre, pero se te hará cuesta arriba progresar. Te aparecerán mil dudas amorosas en esta etapa.
Amor: Cuidado con los malentendidos o las situaciones poco claras, puedes perder mucho. Usa tu intuición, puedes arreglarlo todo.
Riqueza: Te costará como nunca adaptarte a cualquier cambio. Vendrán reuniones empresariales en forma virtual que terminarán siendo fructíferas a futuro.
Bienestar: Un guerrero es un conjunto de cualidades, valores y habilidades, que posees o puedes adquirir, y que te permitirán conducirte a una meta superior.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Te irá bien en los negocios, pero harás enemigos, y algunos peligrosos. También aparecerán sobresaltos en tu vida privada.
Amor: En tus relaciones sentimentales, al principio parece que todo son dificultades, pero tu astucia hace que llegues a buen término.
Riqueza: Tendrás tu revancha, pero aún no es tu momento. Intuición y determinación serán tus fuertes para lograr éxito financiero.
Bienestar: Es importante que reflexiones sobre la fe que depositas en ti mismo, si tú no confías en ti mismo, no esperes que nadie más lo haga.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Trata de ser un poco más extrovertido con tu entorno, así podrás disfrutar más de esas reuniones virtuales que aprecias tanto en estos momentos.
Amor: En lo que respecta a situaciones amorosas es mejor que por el momento te dediques a otras cosas. Ya vendrán tiempos mejores.
Riqueza: En tu actividad laboral las cosas empezarás a decaer, no te dejes derrotar. La situación se revertirá a la brevedad.
Bienestar: Evita los ambientes cerrados por un gran período de tiempo, ya que en ellos no hay una buena oxigenación para tu cuerpo. Realiza alguna actividad.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Los estudios que estás realizando te ponen más comunicativo y sociable. Hoy es una buena jornada para conocer gente nueva.
Amor: La relación con tu pareja pasa por un mal momento. Despiértate, haz lo necesario para que esa situación no se prolongue más.
Riqueza: Planifica a largo plazo cuando tomes decisiones sobre la dirección a seguir en tu trabajo. Siempre proyéctate hacia el futuro.
Bienestar: Tiendes a decir todo lo que piensas, pero deberás hacer un esfuerzo para contenerte a menos que quieras dar lugar a un conflicto desagradable.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Estarás paranoico ya que la angustia de sentirte poco hábil te tortura la mente. Deberás relajarte, así no puedes pensar bien.
Amor: Todo lo que le suceda es para celebrar, y en gran parte dependerá de la relación con tu pareja. Aprovecha este buen momento.
Riqueza: No te precipites en comprar o vender, no es buen momento. Aun cuando se presenten ofertas, abre bien los ojos y analiza todo.
Bienestar: Solamente la firmeza de carácter te servirá para discernir y encontrar las claves útiles para salir airoso de las complejas circunstancias del presente.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: La energía positiva que recibirás tendrá la fuerza necesaria para impulsar tu vida y para poder recuperar parte de lo perdido.
Amor: La persona ideal no existe, sí existe la posible, la real. No seas tan exigente con los demás y permítete conocer a los demás.
Riqueza: Puede que tengas una importante oportunidad de ascenso profesional o mejora económica, pero todo dependerá de ti.
Bienestar: Utiliza las bondades del Feng Shui para armonizar y renovar las energías de tu casa. Necesitas vivir en un ámbito sin mala onda.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tu amabilidad y buena predisposición acercarán a la gente. Ten cuidado, algunas personas no serán sinceras contigo.
Amor: Te manifestarás con tu pareja de manera intensa y original. No te retraigas, continúa en el camino de descubrir lo que los une.
Riqueza: Día para establecer nuevos contactos o para firmar contratos ventajosos. Serán acuerdos con beneficios a corto plazo.
Bienestar: Es conveniente que te tomes las cosas con más calma. No permitas que los demás absorban toda tu energía con sus problemas.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tu sexto sentido estará muy activo hoy, y puede que te ayude en temas económicos si le prestas un poco de atención.
Amor: Habla con tu pareja sobre los conflictos que los aquejan. Expresa lo que sientes, pero no te cierres, escúchala.
Riqueza: En lo económico, entrarás en un período muy bueno, donde no deberás preocuparte por cómo hacer para llegar a fin de mes.
Bienestar: Sientes que no encajas en distintos ámbitos, y quizá sea porque no perteneces a esos grupos. Busca otros grupos de referencia.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Las pérdidas serán inevitables, pero si actúas con cautela podrás reducirlas al mínimo.
Amor: Recibirás reclamos que esconden una indisimulable tensión. Si cambias de actitud en el trato todo volverá a ser como antes.
Riqueza: Invertir en arte podría ser una buena opción si piensan en el futuro. Consulta con algún experto si no estás seguro de algo.
Bienestar: Será un buen día para planificar una actividad en donde puedas relajarte y repensar muchos aspectos de tu vida.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Tendrás flechazos de creatividad. Debes sentarte a escribir en una hoja todo lo que piensas, porque luego lo dejarás pasar.
Amor: Aprovecha el día para meditar sobre tu vida amorosa. Tarde o temprano deberás tomar una decisión fundamental para tu futuro.
Riqueza: Reconoce tus límites en tu economía. Todo no se puede. Busca el equilibrio en lo espiritual no en lo material.
Bienestar: Recompone la unión familiar que hace tiempo está rota. Te hará bien lograr que tus seres queridos comiencen a limar asperezas.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Tu hogar es el centro de tu mundo, pero exiges justicia e igualdad dentro del entorno doméstico. Serán días inolvidables.
Amor: Vives situaciones de romanticismo, buen momento. No estás acostumbrado a ver a tu pareja como un reflejo de ti mismo.
Riqueza: Eres inseguro a la hora de tomar decisiones. Confía en que tu evolución material puede alcanzar ribetes inimaginables.
Bienestar: El diálogo es la mejor manera de resolver los conflictos. Acércate a tu familia y hablen de los problemas que los aquejan.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Ten cuidado con lo que deseas, no estás preparado para asumir tantos riesgos. Ten calma y actúa con prudencia.
Amor: En el amor tu sentido del humor, tu valor y audacia pueden sorprender al sexo opuesto. Aprovecha esas características.
Riqueza: Eres muy buen gestor financiero, y esto se notará a lo largo de la época actual, pero deberás tomar grandes precauciones.
Bienestar: Si bien ese viaje que tenías planificado está cada vez más cerca, no te apures y empieza a pensarlo para el año próximo.
