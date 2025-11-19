Horóscopo de hoy miércoles 19 de noviembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Apuntarás alto, como siempre, pero se te hará cuesta arriba progresar. Te aparecerán mil dudas amorosas en esta etapa. Amor: Cuidado con los malentendidos o las situaciones poco claras, puedes perder mucho. Usa tu intuición, puedes arreglarlo todo. Riqueza: Te costará como nunca adaptarte a cualquier cambio. Vendrán reuniones empresariales en forma virtual que terminarán siendo fructíferas a futuro. Bienestar: Un guerrero es un conjunto de cualidades, valores y habilidades, que posees o puedes adquirir, y que te permitirán conducirte a una meta superior.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te irá bien en los negocios, pero harás enemigos, y algunos peligrosos. También aparecerán sobresaltos en tu vida privada. Amor: En tus relaciones sentimentales, al principio parece que todo son dificultades, pero tu astucia hace que llegues a buen término. Riqueza: Tendrás tu revancha, pero aún no es tu momento. Intuición y determinación serán tus fuertes para lograr éxito financiero. Bienestar: Es importante que reflexiones sobre la fe que depositas en ti mismo, si tú no confías en ti mismo, no esperes que nadie más lo haga.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Trata de ser un poco más extrovertido con tu entorno, así podrás disfrutar más de esas reuniones virtuales que aprecias tanto en estos momentos. Amor: En lo que respecta a situaciones amorosas es mejor que por el momento te dediques a otras cosas. Ya vendrán tiempos mejores. Riqueza: En tu actividad laboral las cosas empezarás a decaer, no te dejes derrotar. La situación se revertirá a la brevedad. Bienestar: Evita los ambientes cerrados por un gran período de tiempo, ya que en ellos no hay una buena oxigenación para tu cuerpo. Realiza alguna actividad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Los estudios que estás realizando te ponen más comunicativo y sociable. Hoy es una buena jornada para conocer gente nueva. Amor: La relación con tu pareja pasa por un mal momento. Despiértate, haz lo necesario para que esa situación no se prolongue más. Riqueza: Planifica a largo plazo cuando tomes decisiones sobre la dirección a seguir en tu trabajo. Siempre proyéctate hacia el futuro. Bienestar: Tiendes a decir todo lo que piensas, pero deberás hacer un esfuerzo para contenerte a menos que quieras dar lugar a un conflicto desagradable.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Estarás paranoico ya que la angustia de sentirte poco hábil te tortura la mente. Deberás relajarte, así no puedes pensar bien. Amor: Todo lo que le suceda es para celebrar, y en gran parte dependerá de la relación con tu pareja. Aprovecha este buen momento. Riqueza: No te precipites en comprar o vender, no es buen momento. Aun cuando se presenten ofertas, abre bien los ojos y analiza todo. Bienestar: Solamente la firmeza de carácter te servirá para discernir y encontrar las claves útiles para salir airoso de las complejas circunstancias del presente.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: La energía positiva que recibirás tendrá la fuerza necesaria para impulsar tu vida y para poder recuperar parte de lo perdido. Amor: La persona ideal no existe, sí existe la posible, la real. No seas tan exigente con los demás y permítete conocer a los demás. Riqueza: Puede que tengas una importante oportunidad de ascenso profesional o mejora económica, pero todo dependerá de ti. Bienestar: Utiliza las bondades del Feng Shui para armonizar y renovar las energías de tu casa. Necesitas vivir en un ámbito sin mala onda.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu amabilidad y buena predisposición acercarán a la gente. Ten cuidado, algunas personas no serán sinceras contigo. Amor: Te manifestarás con tu pareja de manera intensa y original. No te retraigas, continúa en el camino de descubrir lo que los une. Riqueza: Día para establecer nuevos contactos o para firmar contratos ventajosos. Serán acuerdos con beneficios a corto plazo. Bienestar: Es conveniente que te tomes las cosas con más calma. No permitas que los demás absorban toda tu energía con sus problemas.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tu sexto sentido estará muy activo hoy, y puede que te ayude en temas económicos si le prestas un poco de atención. Amor: Habla con tu pareja sobre los conflictos que los aquejan. Expresa lo que sientes, pero no te cierres, escúchala. Riqueza: En lo económico, entrarás en un período muy bueno, donde no deberás preocuparte por cómo hacer para llegar a fin de mes. Bienestar: Sientes que no encajas en distintos ámbitos, y quizá sea porque no perteneces a esos grupos. Busca otros grupos de referencia.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Las pérdidas serán inevitables, pero si actúas con cautela podrás reducirlas al mínimo. Amor: Recibirás reclamos que esconden una indisimulable tensión. Si cambias de actitud en el trato todo volverá a ser como antes. Riqueza: Invertir en arte podría ser una buena opción si piensan en el futuro. Consulta con algún experto si no estás seguro de algo. Bienestar: Será un buen día para planificar una actividad en donde puedas relajarte y repensar muchos aspectos de tu vida.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás flechazos de creatividad. Debes sentarte a escribir en una hoja todo lo que piensas, porque luego lo dejarás pasar. Amor: Aprovecha el día para meditar sobre tu vida amorosa. Tarde o temprano deberás tomar una decisión fundamental para tu futuro. Riqueza: Reconoce tus límites en tu economía. Todo no se puede. Busca el equilibrio en lo espiritual no en lo material. Bienestar: Recompone la unión familiar que hace tiempo está rota. Te hará bien lograr que tus seres queridos comiencen a limar asperezas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tu hogar es el centro de tu mundo, pero exiges justicia e igualdad dentro del entorno doméstico. Serán días inolvidables. Amor: Vives situaciones de romanticismo, buen momento. No estás acostumbrado a ver a tu pareja como un reflejo de ti mismo. Riqueza: Eres inseguro a la hora de tomar decisiones. Confía en que tu evolución material puede alcanzar ribetes inimaginables. Bienestar: El diálogo es la mejor manera de resolver los conflictos. Acércate a tu familia y hablen de los problemas que los aquejan.