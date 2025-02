Horóscopo de hoy viernes 14 de febrero, signo por signo

Bienestar: Los de afuera no tienen por qué opinar, no permitas que lo hagan. Nadie tiene la suficiente autoridad como para decirte cómo transitar tu vida.

Bienestar: No te dejes cegar por juegos de seducción. Mantén la cabeza fría a la hora de tomar ciertas decisiones o podrías poner en peligro lo que tienes.

Riqueza: Necesitarás de un tiempo para considerar ofertas que has recibido de cambio de trabajo. Determina cual te será de mayor gusto.

Amor: Las infidelidades son temas complicados en la pareja. No hay una fórmula mágica para poder superarlos, solo la paciencia.

Amor: Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena.

Hoy: Habrá distancias que salvar, pero lamentablemente no todos los miembros de la familia estarán abiertos al diálogo.

Amor: Muéstrale a tu pareja que estás listo para planear un futuro en serio junto a ella, demuéstrale cuanto has madurado.

Riqueza: No puedes mantener un ritmo laboral correcto si no renuncias a la vida irresponsable de parrandas y juergas. Madura.

Amor: Que la soledad no te obligue a caer en garras de una relación poco fructífera que sabes te traerá serios inconvenientes.

Hoy: No le des cabida a las viejas costumbres, que han probado ser erradas. Procura darle lugar al cambio en tu relación.

Bienestar: La creatividad debe ser cultivada, no pienses que ella es únicamente innata. Las cualidades naturales deben ser reforzadas con la práctica.

Amor: Momento ideal para el acercamiento de la pareja, muéstrate tierno y cariñoso, y no le temas al rechazo. Entrégate por completo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Deberás aprender a mantenerte callado porque tus comentarios impertinentes y no pensados te pondrán en un serio aprieto.

Amor: El amor requiere de romanticismo, tómate tiempo para organizar una salida romántica y olvida las responsabilidades.

Riqueza: Posees todas las características necesarias para ocupar el cargo que siempre soñaste. Demuéstraselo a tus superiores.

Bienestar: No descargues tu frustración, ira y enojo con aquellos que no son responsables de ellas. No castigues a inocentes sólo porque puedes.