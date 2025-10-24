ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo del Niño Prodigio: predicciones del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025

La información de los astros que necesitás saber.

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, conocido como El Niño Prodigio, presenta su horóscopo semanal con las claves para que cada signo aproveche las energías disponibles del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025.

Originario de la República Dominicana y criado en Nueva York, Florencio descubrió su don a los siete años y hoy es referente en astrología y sanación espiritual, con millones de seguidores en redes sociales y medios.

Horóscopo semanal del Niño Prodigio

Aries (21 de marzo al 19 de abril)  Semana para mirar hacia adentro y entender lo que realmente querés. En el amor, aprendés a amar sin controlar. En el trabajo, llega una oportunidad que pone a prueba tu coraje.  Color de suerte: rojo fuego.  Número mágico: 11.  Consejo: no reacciones, responde con sabiduría.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)  Semana para sanar vínculos y renovar compromisos. En el amor, la intensidad se hace sentir: o te entregás por completo o soltás. En lo financiero, los resultados de tu esfuerzo comienzan a verse.  Color de suerte: verde esmeralda.  Número mágico: 9.  Consejo: el amor propio es tu mayor inversión.

 Géminis (21 de mayo al 20 de junio)  Semana de revelaciones y decisiones. En lo laboral, una conversación sincera te ayudará a aclarar malentendidos. En el amor, alguien podría sorprenderte con una propuesta inesperada.  Color de suerte: amarillo dorado.  Número mágico: 3.  Consejo: escuchá más a tu intuición que a las opiniones externas.

 Cáncer (21 de junio al 22 de julio)  El universo te envuelve en una energía de romanticismo y sanación. En el amor, el corazón se abre a nuevas posibilidades. En la familia, una reconciliación es posible. Color de suerte: plateado.  Número mágico: 7.  Consejo: el perdón te libera más de lo que imaginás.

 Leo (23 de julio al 22 de agosto)  Semana intensa y transformadora. En el trabajo, se reconocen tus méritos, pero deberás mantener la humildad. En el amor, las emociones suben y bajan: no tomes decisiones desde el enojo.  Color de suerte: naranja cobre.  Número mágico: 19.  Consejo: brillar también es saber cuándo callar.

 Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)  Semana para reorganizar tu vida emocional y material. En el amor, una conversación profunda aclara lo que sentís. En lo laboral, tus esfuerzos comienzan a dar frutos concretos.Color de suerte: azul marino.  Número mágico: 4.  Consejo: confía en tu orden interno; la calma te guía.

 Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)  Semana de introspección y madurez emocional. En el amor, te animás a soltar lo que ya no vibra con tu energía. En lo económico, el equilibrio vuelve si actuás con moderación.  Color de suerte: rosa cuarzo.  Número mágico: 8.  Consejo: poné límites sin perder la ternura.

 Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)  ¡Tu temporada sigue iluminando tu camino! Semana de poder, magnetismo y transformación. En el amor, la pasión domina, pero cuidado con los extremos. En lo laboral, llega reconocimiento.  Color de suerte: negro con reflejos púrpura.  Número mágico: 13.  Consejo: confía en el renacimiento; lo nuevo llega para elevarte.

 Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)  El universo te invita al silencio interior. Semana ideal para meditar, descansar y planificar. En el amor, una conexión espiritual se fortalece a la distancia.  Color de suerte: violeta místico.  Número mágico: 5.  Consejo: la fe no se ve, se siente.

 Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)  Semana de logros y reconocimientos. En el amor, una amistad puede volverse algo más. En lo laboral, tu esfuerzo constante comienza a rendir frutos.  Color de suerte: gris perla.  Número mágico: 10.  Consejo: agradecé cada paso, incluso los lentos.

 Acuario (20 de enero al 18 de febrero)  Semana en la que el universo te pone al frente. Tus ideas brillan y podés inspirar a otros. En el amor, necesitás espacio para aclarar tu mente.  Color de suerte: turquesa cristal.  Número mágico: 22.  Consejo: escuchá tu voz interior antes de decidir.

 Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)  Semana de expansión espiritual y crecimiento emocional. En el amor, se renueva una conexión desde el alma. En lo laboral, algo nuevo te motiva profundamente.  Color de suerte: celeste agua.  Número mágico: 12.  Consejo: sigue tus corazonadas, el universo te susurra respuestas.


