Horóscopo del Niño Prodigio: predicciones del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025

El astrólogo y vidente Víctor Florencio, conocido como El Niño Prodigio, presenta su horóscopo semanal con las claves para que cada signo aproveche las energías disponibles del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025.

Originario de la República Dominicana y criado en Nueva York, Florencio descubrió su don a los siete años y hoy es referente en astrología y sanación espiritual, con millones de seguidores en redes sociales y medios.

Horóscopo semanal del Niño Prodigio

Aries (21 de marzo al 19 de abril) Semana para mirar hacia adentro y entender lo que realmente querés. En el amor, aprendés a amar sin controlar. En el trabajo, llega una oportunidad que pone a prueba tu coraje. Color de suerte: rojo fuego. Número mágico: 11. Consejo: no reacciones, responde con sabiduría.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo) Semana para sanar vínculos y renovar compromisos. En el amor, la intensidad se hace sentir: o te entregás por completo o soltás. En lo financiero, los resultados de tu esfuerzo comienzan a verse. Color de suerte: verde esmeralda. Número mágico: 9. Consejo: el amor propio es tu mayor inversión.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio) Semana de revelaciones y decisiones. En lo laboral, una conversación sincera te ayudará a aclarar malentendidos. En el amor, alguien podría sorprenderte con una propuesta inesperada. Color de suerte: amarillo dorado. Número mágico: 3. Consejo: escuchá más a tu intuición que a las opiniones externas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) El universo te envuelve en una energía de romanticismo y sanación. En el amor, el corazón se abre a nuevas posibilidades. En la familia, una reconciliación es posible. Color de suerte: plateado. Número mágico: 7. Consejo: el perdón te libera más de lo que imaginás.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Semana intensa y transformadora. En el trabajo, se reconocen tus méritos, pero deberás mantener la humildad. En el amor, las emociones suben y bajan: no tomes decisiones desde el enojo. Color de suerte: naranja cobre. Número mágico: 19. Consejo: brillar también es saber cuándo callar.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre) Semana para reorganizar tu vida emocional y material. En el amor, una conversación profunda aclara lo que sentís. En lo laboral, tus esfuerzos comienzan a dar frutos concretos.Color de suerte: azul marino. Número mágico: 4. Consejo: confía en tu orden interno; la calma te guía.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre) Semana de introspección y madurez emocional. En el amor, te animás a soltar lo que ya no vibra con tu energía. En lo económico, el equilibrio vuelve si actuás con moderación. Color de suerte: rosa cuarzo. Número mágico: 8. Consejo: poné límites sin perder la ternura.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre) ¡Tu temporada sigue iluminando tu camino! Semana de poder, magnetismo y transformación. En el amor, la pasión domina, pero cuidado con los extremos. En lo laboral, llega reconocimiento. Color de suerte: negro con reflejos púrpura. Número mágico: 13. Consejo: confía en el renacimiento; lo nuevo llega para elevarte.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre) El universo te invita al silencio interior. Semana ideal para meditar, descansar y planificar. En el amor, una conexión espiritual se fortalece a la distancia. Color de suerte: violeta místico. Número mágico: 5. Consejo: la fe no se ve, se siente.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero) Semana de logros y reconocimientos. En el amor, una amistad puede volverse algo más. En lo laboral, tu esfuerzo constante comienza a rendir frutos. Color de suerte: gris perla. Número mágico: 10. Consejo: agradecé cada paso, incluso los lentos.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero) Semana en la que el universo te pone al frente. Tus ideas brillan y podés inspirar a otros. En el amor, necesitás espacio para aclarar tu mente. Color de suerte: turquesa cristal. Número mágico: 22. Consejo: escuchá tu voz interior antes de decidir.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Semana de expansión espiritual y crecimiento emocional. En el amor, se renueva una conexión desde el alma. En lo laboral, algo nuevo te motiva profundamente. Color de suerte: celeste agua. Número mágico: 12. Consejo: sigue tus corazonadas, el universo te susurra respuestas.