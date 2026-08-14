Trágico choque frontal en Bahía Blanca: murió una mujer de 85 años en un accidente con un camión de Chubut

La víctima fatal ocupaba el asiento trasero del auto y el chofer fue derivado a emergencias. El camionero no sufrió lesiones considerables (Foto: La voz del Pueblo)

Un trágico accidente de tránsito ocurrió el pasado jueves 13 de agosto al mediodía. Una mujer de 85 años falleció tras el impacto del vehículo de servicio de viaje donde iba y un camión de carga. El siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 726, dentro de la jurisdicción del partido de Bahía Blanca.

En el choque se vieron involucrados dos vehículos: un automóvil Renault Sandero y un camión de gran porte de la marca Scania. El impacto se produjo de manera frontal mientras ambos circulaban en sentidos opuestos por la calzada.

Tragedia en Bahía Blanca: murió una mujer de 85 años en un accidente vial

En el lugar trabajó personal de la Policía Vial llevando a cabo los peritajes correspondientes para intentar reconstruir la mecánica del accidente. Mientras se extendieron las tareas de asistencia y limpieza de la calzada, la circulación en la Ruta 51 estuvo restringida a una sola mano con tránsito asistido.

Como consecuencia de la colisión, la pasajera del automóvil, identificada como Margarita Rosa Barrios, de 85 años y con domicilio en Cabildo, murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El vehículo menor era conducido por Manuel Tapia, de 33 años, quien trabajaba trasladando a la víctima fatal. Según se pudo constatar, la mujer se dirija a un centro de salud para someterse a un tratamiento médico de diálisis.

La mujer iba de pasajera en el vehículo de aplicación (Foto: La Voz del Pueblo)

Tras la colisión, Tapia sufrió heridas de alta consideración y debió ser auxiliado de urgencia por el personal del servicio de emergencias. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanece internado en estado grave.

Por su parte, el camión Scania era conducido por un hombre de 30 años, de iniciales M. N. B., oriundo de la localidad de Rada Tilly, en la provincia de Chubut. El camionero resultó completamente ileso tras la colisión.

Tragedia en Bahía Blanca: investigan las causas del accidente

Según las primeras pericias realizadas en la escena del choque, la principal hipótesis indica que el automóvil Renault Sandero habría cambiado de carril de forma imprevista, impactando de frente contra el transporte de carga.

La causa judicial quedó formalmente radicada en la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 del Departamento Judicial de esa localidad, para determinar las responsabilidades del hecho.

Con información de ANDSur