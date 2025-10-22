ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo para noviembre 2025: las predicciones para el mes que se viene

De cara a noviembre 2025, estas son las predicciones para el próximo mes. Los detalles en esta nota.

Se viene el undécimo mes del año y el horóscopo trae, como siempre, sorpresas para todos los signos del zodíaco, por eso se espera un noviembre 2025 particular. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar acá.

Horóscopo: las predicciones para noviembre 2025

  • Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: Mes de definiciones. Si estás en pareja, llega una charla sincera que aclara el rumbo. Solteros: alguien entra con fuerza.
Trabajo: Nuevos desafíos te motivan; tu liderazgo se nota.
Energía: Alta, pero canalizala bien: no todo se resuelve a las corridas.

  • Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: Vuelve la armonía y la complicidad. Si hubo distancias, noviembre trae reencuentros.
Trabajo: Buen momento para concretar acuerdos o inversiones.
Energía: Estable, ideal para cuidar cuerpo y mente.

  • Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: Mes movedizo: podés sentirte entre dos opciones o emociones opuestas. Escuchá a tu corazón.
Trabajo: Nuevas ideas y oportunidades. Evitá la dispersión.
Energía: En alza, pero necesitás descanso mental.

  • Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Amor: Tiempo de profundidad emocional. Si estás solo, podrías conocer a alguien con mucha conexión.
Trabajo: Mejora el clima laboral; llega una recompensa merecida.
Energía: Alta sensibilidad, cuidá tu entorno emocional.

  • Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: Vuelve la pasión y el deseo de compartir. Posibilidad de reconciliaciones.
Trabajo: Brillás con tu iniciativa; te reconocen públicamente.
Energía: Muy buena, pero evitá exigirte tanto.

  • Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: Momento de introspección: necesitás claridad antes de avanzar.
Trabajo: Nuevos proyectos y contactos que rinden frutos.
Energía: Estable, aunque el estrés puede jugarte en contra si no bajás un cambio.

  • Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: La armonía vuelve y todo fluye mejor. Fin de mes ideal para el romance.
Trabajo: Nuevas oportunidades y reconocimiento.
Energía: Alta, irradiás confianza y buena vibra.

  • Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: Tu temporada te empodera: mes de intensidad y decisiones fuertes.
Trabajo: Cambios positivos si confiás en tu intuición.
Energía: Muy poderosa, ideal para iniciar proyectos o cerrar ciclos.

  • Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: La libertad manda. Nuevos vínculos o reencuentros que te sacan una sonrisa.
Trabajo: Se activa lo profesional con propuestas interesantes.
Energía: Muy buena, sobre todo a fin de mes con el Sol entrando en tu signo.

  • Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: Etapa de madurez y estabilidad. Se consolidan vínculos.
Trabajo: Mes de esfuerzo, pero con resultados concretos.
Energía: Alta, aunque el cuerpo pide más descanso.

  • Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: Noviembre te invita a abrir el corazón. Llega alguien distinto a lo habitual.
Trabajo: Nuevos proyectos o alianzas que te entusiasman.
Energía: Creativa y eléctrica; canalizala en algo nuevo.

  • Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: Mes romántico y emocional. Si estás en pareja, hay conexión profunda.
Trabajo: Buen momento para mostrar tu talento.
Energía: Fluctuante; seguí tu intuición y descansá más.

NA


Temas

Horóscopo

Predicciones

