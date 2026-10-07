Horóscopo y clima de hoy en Río Negro y Neuquén: lluvia, frío y qué le espera a cada signo

El miércoles llega con tiempo inestable, lluvias y un marcado descenso de la temperatura en Río Negro y Neuquén. La energía astral acompaña el clima: será una jornada para actuar con cautela, ordenar pendientes y no precipitar decisiones. Mirá qué le espera a cada signo.

El miércoles 7 de octubre tendrá un escenario bastante diferente al de los días más templados de la primavera. El ingreso de aire frío y húmedo mantiene condiciones inestables en buena parte de Río Negro y Neuquén, con lluvias, chaparrones y bajas temperaturas.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en el Alto Valle se esperan lluvias y chaparrones aislados, acompañados por viento del sudeste. Para General Roca, el organismo anticipa una máxima cercana a 9°C, mínima de 1°C y ráfagas que pueden alcanzar los 40 km/h. En Neuquén capital el panorama será similar, con alrededor de 9°C de máxima, lluvias y ráfagas superiores a los 40 km/h.

Clima en Río Negro y Neuquén: dónde estarán las condiciones más complicadas

La inestabilidad no quedará limitada al Alto Valle. La AIC señala que continuará presente aire húmedo sobre la cordillera del centro y sur de Neuquén y el oeste de Río Negro, con lluvias y nevadas débiles y mejoramientos temporarios.

En sectores del centro neuquino también se esperan lluvias y chaparrones, producto del ingreso de aire frío y húmedo acompañado por viento del sudeste. Las temperaturas permanecerán bajas durante la jornada.

Será, entonces, uno de esos miércoles para tener el abrigo y el paraguas cerca, especialmente en las zonas donde las precipitaciones se mantengan durante varias horas.

Horóscopo de hoy: qué le espera a cada signo este miércoles

Aries: no todo necesita resolverse hoy. Una pausa antes de responder puede evitar un conflicto innecesario.

Tauro: el clima invita a bajar el ritmo y vos podrías necesitarlo especialmente. Buen momento para ocuparte de asuntos pendientes en casa.

Géminis: una conversación inesperada puede cambiar la mirada que tenías sobre una situación. Escuchá antes de sacar conclusiones.

Cáncer: jornada introspectiva. Vas a necesitar más tranquilidad y menos ruido alrededor para ordenar lo que sentís.

Leo: algo comienza a moverse a tu favor, pero no conviene acelerarlo. En el trabajo puede aparecer una oportunidad interesante.

Virgo: miércoles ideal para poner orden. Agenda, cuentas, casa o trabajo: resolver pequeñas cosas te devolverá sensación de control.

Libra: estás atravesando tu temporada y llega el momento de priorizarte. Una decisión que venías postergando empieza a tomar forma.

Escorpio: una persona o un asunto del pasado podría reaparecer. Antes de abrir nuevamente una puerta, preguntate si realmente querés hacerlo.

Sagitario: necesitás movimiento, pero este miércoles pide paciencia. Aprovechá para planificar aquello que querés poner en marcha más adelante.

Capricornio: una cuestión laboral puede requerir una respuesta concreta. Evitá cargar con responsabilidades que corresponden a otros.

Acuario: una noticia, mensaje o propuesta puede romper la rutina. Hay algo diferente que merece ser explorado.

Piscis: sensibilidad elevada. No absorbas los problemas ajenos como propios y reservá un momento del día para vos.

Los signos favorecidos de este miércoles

Virgo, Libra y Acuario tendrán mayores posibilidades de encontrar claridad o destrabar una situación. Para Aries, Escorpio y Sagitario, en cambio, la recomendación será evitar decisiones impulsivas y esperar a tener un panorama más claro.