Los cuatro signos que romperán su racha negativa en el amor y el dinero según Mhoni Vidente en la última semana de octubre

La última semana de octubre no será una más en el calendario astrológico. El cielo marca el inicio de un ciclo de transformación radical impulsado por el poder del Sol en Escorpio. Las cartas del tarot ya hablaron y anticipan días de extrema intensidad para todo el zodíaco, pero solo cuatro signos fueron bendecidos con la energía de la abundancia total.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente encendió las alertas positivas para el período que va del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Quienes pertenezcan a este selecto grupo no solo verán cómo se destraban ingresos estancados, sino que experimentarán un magnetismo irrefrenable en el plano afectivo.

Los cuatro reyes de la fortuna: quiénes dan el gran salto

Lejos de las dudas y los bloqueos de semanas anteriores, el horóscopo marca que es el momento ideal para tomar la iniciativa. Así impactará la racha de buena suerte en los signos elegidos:

Escorpio (Magnetismo imparable): en plena temporada de cumpleaños, el universo se rinde a tus pies. La carta de El Sol te acompaña.

Dinero: preparate para la llegada de ingresos inesperados y el cobro de pagos atrasados. Es la semana perfecta para exigir un aumento o firmar contratos de alto valor. Amor: tu encanto personal está al máximo. Los solteros atraerán vínculos con intenciones serias, mientras que las parejas reavivarán el fuego de la pasión.



en plena temporada de cumpleaños, el universo se rinde a tus pies. La carta de El Sol te acompaña. Tauro (El fin de las deudas): tu planeta regente, Venus, se alinea para que por fin coseches lo que venís sembrando con tanto desgaste.

Dinero: Se cierran alianzas estratégicas que inyectan oxígeno a tus finanzas. Llegan noticias de proyectos rentables que te permitirán estabilizar y liquidar deudas . Amor: Etapa de reconciliaciones y pasos firmes hacia el compromiso. Los solteros deben estar atentos a flechazos en su entorno laboral o en reuniones sociales.



tu planeta regente, Venus, se alinea para que por fin coseches lo que venís sembrando con tanto desgaste. Leo (Reconocimiento y flechazos): La fuerza estelar derriba las puertas que hasta ayer parecían blindadas para vos.

Dinero: Tu capacidad de liderazgo no pasará desapercibida y se perfila una propuesta de ascenso . Todo negocio iniciado esta semana nace con una proyección económica envidiable. Amor: Clima de absoluta armonía. Si estás soltero, preparate para un impacto directo al corazón con alguien de Aries o Sagitario.



La fuerza estelar derriba las puertas que hasta ayer parecían blindadas para vos. Piscis (Intuición millonaria): Tu aguda conexión espiritual será tu mejor asesora financiera y sentimental en esta recta final de octubre.

Dinero: Atención a tu teléfono: recibirás una oferta laboral que promete duplicar tus ingresos . Semáforo verde para lanzarte con ese emprendimiento creativo que tenías cajoneado. Amor: Dejás atrás los fantasmas y las dudas del pasado. El tarot consolida tu presente afectivo, regalándote una etapa de romance pleno y demostraciones genuinas.

Tu aguda conexión espiritual será tu mejor asesora financiera y sentimental en esta recta final de octubre.

Tres rituales exprés para blindar tu suerte financiera

Para quienes busquen potenciar las predicciones del tarot y asegurarse de que la abundancia no pase de largo, Mhoni Vidente dejó un manual de acción de tres pasos clave para esta semana: