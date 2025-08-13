Horóscopo chino: los tres signos que sufrirán en el amor en agosto 2025 según Ludovica Squirru
La reconocida astróloga revela qué animales del zodíaco oriental deberán estar atentos y cuidar sus relaciones personales durante la segunda quincena de agosto.
Agosto no solo trae cambios de estación en el calendario energético del horóscopo chino, sino también movimientos intensos en el plano sentimental. La astróloga y escritora Ludovica Squirru anticipó que, para algunos signos, este período estará marcado por desafíos emocionales, desencuentros y pruebas que pondrán a prueba la fortaleza de sus vínculos amorosos.
Según la reconocida especialista, la energía que predomina en estas semanas generará un clima de tensiones y replanteos en las relaciones de pareja, amistades y vínculos afectivos. Aunque no todos se verán alcanzados por esta influencia, tres signos en particular deberán atravesar un camino de aprendizaje y adaptación para sobrellevar los altibajos del corazón.
- Dragón:
“Estarán frente a dos caminos bien definidos, con avances personales. El desafío será mantener el ánimo firme y no dejarse llevar por comentarios externos. Mantengan el foco en lo esencial en sus relaciones”.
- Búfalo:
“Pueden registrarse tensiones en el ámbito familiar durante agosto de este año. La energía del Mono, a pesar de la compatibilidad entre ambos, puede llegar complicar las relaciones y generar enredos entre las personas”.
- Tigre:
“Deberán manejar la impaciencia para evitar conflictos en sus vínculos este mes, ya que puede haber consecuencias negativas por acciones impulsivas. Podrían verse dañadas algunas de las relaciones más importantes”.
