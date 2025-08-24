Las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de agosto 2025, signo por signo

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de agosto. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

“Estamos en la temporada de Sol en Virgo, con la Luna nueva en este signo en esta semana también. ¿Cómo afecta esto a cada persona?”, se preguntó la experta en artes esotéricas al analizar las cartas de la suerte para cada signo.

El horóscopo de Jimena La Torre para la última semana de agosto 2025, signo por signo

Aries

El Sol en Virgo impulsa el trabajo y lo vuelve más concreto y seguro. Los proyectos se analizan y se realizan para los arianos.

Carta de la suerte: Siete de Oros. “La cosecha es favorable. Este es el momento de ver resultados claros”.

Tauro

Para los nacidos en Tauro, los resultados en el trabajo mejoran porque la actitud positiva del Sol en Virgo los acompaña para analizar y ordenarse.

Carta de la suerte: Ocho de Oros. “Tu constancia y paciencia serán recompensadas con estabilidad y reconocimiento”.

Géminis

A los geminianos, la entrada del Sol en Virgo los lleva a mirar su interior y analizarse mejor.

Carta de la suerte: Ocho de Copas. “Es tiempo de buscar un retiro espiritual que equilibre tu ser”.

Cáncer

Los cancerianos, con el Sol en Virgo, les da energía en cualquier lugar y los ayuda a mejorar. Tendrán sensibilidad para captar las mejores oportunidades.

Carta de la suerte: La Justicia. “Por todo lo que das recibís un gran apoyo”.

Leo

Los nacidos en Leo, el Sol pasando a Virgo los acompaña en el desarrollo laboral y mantiene su buena energía.

Carta de la suerte: Rey de Oros. “Tu liderazgo se combina con una visión práctica que asegura resultados sólidos”.

Virgo

Los nacidos en Virgo serán elegidos para cambiar lo que haya que cambiar; el Sol en su signo les da la posibilidad de brillar más.

Carta de la suerte: La Estrella. “Hay oportunidades y un renacer personal y profesional que no debés desaprovechar”.

Libra

Los libranos con el Sol en Virgo se animan a planificar un viaje y se activan planes laborales.

Carta de la suerte: Dos de Oros. “El equilibrio entre lo personal y lo laboral será clave para avanzar”.

Escorpio

El Sol en Virgo es uno de los mejores momentos del año para los escorpianos; este signo los comprende y apoya.

Carta de la suerte: La Templanza. “Tu comprensión se canaliza en acciones concretas que generan bienestar en tu entorno”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario conciben como lo más importante al trabajo, y con el Sol en Virgo logran éxitos. Se estructuran y organizan.

Carta de la suerte: Seis de Oros. “Tu disciplina será la llave para alcanzar la meta que te propusiste”.

Capricornio

Para los nacidos en Capricornio, el lugar que te corresponde es hallado. Es tiempo de sembrar para nuevos proyectos con el Sol en Virgo.

Carta de la suerte: El Emperador. “La firmeza y la visión a largo plazo te aseguran un crecimiento sostenido”.

Acuario

Los acuarianos se apoyan en los demás para mantener una buena energía. Surgen nuevos proyectos laborales con el Sol en Virgo.

Carta de la suerte: Tres de Oros. “Podés pensar en un futuro mejor reconstruyendo”.

Piscis

Los piscianos confían en la familia para que los ordene y acompañen con el Sol en Virgo.

Carta de la suerte: Tres de Bastos. “Programás un viaje corto con buenas repercusiones”.