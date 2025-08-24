Horóscopo de Mhoni Vidente para la última semana de agosto 2025: predicciones signo por signo 

La reconocida astróloga y tarotista que se ganó el reconocimiento del público por sus predicciones, destaca qué nos depara el destino para las próximas jornadas y nos aconseja qué hacer para estimular la abundancia y la estabilidad. Además, desde su canal oficial de YouTube nos cuenta qué arcángel nos protegerá en esta última semana de agosto 2025.

El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 29 de agosto 2025:

Aries

Carta de la semana: El Emperador. Día de la suerte: Viernes 29/8. Colores: Rojo y Amarillo. Números de la suerte: 02, 05 y 36 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Acuario, Capricornio y Leo.

Esta semana deben organizarse y administrarse bien. Días de mucho trabajo y cierre de mes. Actualizan papelería y todo lo que necesitan para estar mejor. Mejoren hábitos y muévanse más. Semana de recompensas económicas y llegada de dinero extra. Cambios importantes: de casa, de trabajo, etc., siempre sigan su intuición. Pongan límites a quienes los rodean. Propuesta o proyecto nuevo de trabajo del exterior. Prendan una veladora a quienes ya no están con ustedes: ellos les abrirán portales de buena energía. Perdónense, no hicieron nada malo; pidan apoyo en los momentos difíciles. Si están en pareja, embarazo en puerta. Manifiesten a diario sus deseos para que se cumplan. Conecten con la naturaleza.

Mensaje de las cartas: Pidan un deseo que será cumplido casi inmediatamente. No le tengan miedo a los retos: arriesguen porque el éxito está en sus manos. Viene un milagro para ustedes.

Arcángel que los protege: Rafael. Los ayuda a sanar en cuerpo, alma y espíritu. Se les recomienda hacer una buena limpieza en su casa y en su vida. Rafael los protege y los bendice. Aten un listón verde con tres nudos en su tobillo izquierdo y déjenlo ahí hasta que caiga solo.

Tauro

Carta de la semana: El Mundo. Día de la suerte: Lunes 25/8. Colores: Rojo y Azul. Números de la suerte: 12, 18 y 26 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Acuario.

Salen de viaje; cambios y proyectos; semana de mucho entusiasmo. Mantengan buenos hábitos y así mantendrán la buena vibra. No hablen de más y no se metan en chismes. Suelten: no se hagan cargo de todo y de todos. Semana de cierre de mes, de mucho trabajo y de volver a estudiar. No le rueguen nada a nadie. Cuidado con fraudes e inversiones: controlen bien todo antes de firmar y asesórense. Regalo inesperado. Deben analizar bien qué necesitan para empezar a mejorar. Si los buscan para pedirles apoyo, analicen bien si lo quieren dar. Si están en pareja; rompimiento, chismes o traiciones. Cuidado, no se aceleren y piensen bien antes de cortar.

Mensaje de las cartas: Conecten con la naturaleza para quitarse pesadez, brujería y mal de ojo.

Arcángel que los protege: Jofiel. Liberación para empezar a crecer económicamente. Ayuda en temas legales y papelería. Usen una cadenita de plata y agua bendita.

Géminis

Carta de la semana: El Carro. Día de la suerte: Miércoles 27/8. Colores: Amarillo y Verde. Números de la suerte: 09, 27 y 41 (4 golpes de suerte). Signos compatibles: Acuario, Sagitario y Libra.

Avancen, no se detengan y sigan creciendo. Semana de estrés, de mucho trabajo, de reuniones y de cierre de mes. Cambios y reajustes laborales: abran bien los ojos y hagan su trabajo de la mejor manera posible. Vuelvan a estudiar y aprendan a escuchar para no cometer errores. Hagan ejercicio, caminen y mediten. Semana en la que recuperan algo perdido o dinero que habían prestado. Actualizan papelería. Analicen bien lo que les ofrecen: no todas las oportunidades son buenas. Sigan adelante, están sincronizados en todos los sentidos. Cuídense de envidias y malas vibras. Elijan bien sus amistades. Arreglen su casa para vivir mejor. Expansión laboral y comercial. Sean auténticos y no tengan miedo.

Mensaje de las cartas: Busquen espacios propios para ustedes.

Arcángel que los protege: Uriel. Pídanle confianza y apoyo económico. Récenle, él les abrirá las puertas de la abundancia y los protegerá. Aten un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos y déjenlo ahí hasta que caiga solo.

Cáncer

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Día de la suerte: Martes 26/8. Colores: Blanco y Azul. Números de la suerte: ( golpes de suerte). Signos compatibles: .

Semana para empezar a avanzar. Son momentos decisivos en su vida: analicen bien todo y piensen qué necesitan para ser felices y avanzar. Sean más egoístas y piensen más en ustedes. Paguen deudas y sanen su economía. No se alejen de la familia ni de las verdaderas amistades. Arreglan su papelería. Sigan adelante; dejen atrás todo lo que les hacía mal. Avancen sin miedo para crecer; caminen con humildad y piensen en grande. Cuidado con pleitos y celos en la pareja. Semana de eventos y reuniones.

Mensaje de las cartas: Busquen la magia positiva en su vida. Conecten con la naturaleza, el mar, etc. Prendan una veladora blanca, hagan un baño de flores. Recibirán un reconocimiento.

Arcángel que los protege: Miguel estará con ustedes en los momentos difíciles; invóquenlo que los protegerá. Reivéntense y quiéranse más. Usen perfumes fuertes para cortar lo negativo.

Leo

Carta de la semana: El Sol. Día de la suerte: Jueves 28/8. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 04, 08 y 35 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Sagitario, Aries y Virgo.

Siguen con buen suerte y estabilidad. Abundancia, riqueza, crecimiento económico y profesional en todos los aspectos. Mejoren su alimentación y quítense vicios. Semana de mucho trabajo y de reorganizarse. Pagos. Compra importante en estos días. No hablen de más ni cuenten cosas sobre ustedes para evitar envidias y mal de ojo. Tienen capacidad para ser líderes, eviten caer en vicios y falta de autoestima. Únanse a gente que los ayude a crecer y a no depender de otros. Diviértanse más y llénense de amor propio. Los invitan a un evento importante.

Mensaje de las cartas: Explosión de dinero. Todo lo que se conecte con trabajo y negocio propio se les dará. Busquen proyectos en el extranjero.

Arcángel que los protege: Metatrón. Tendrán el poder de dominar. Récenle y pídanle que él los ayudará en todos los sentidos. Vistan con algo rojo o blanco. Usen un listón rojo en el tobillo izquierdo atado con tres nudos y perfume de cítricos.

Virgo

Carta de la semana: El Loco. Día de la suerte: Martes 26/8. Colores: Azul y Amarillo. Números de la suerte: 10, 18 y 25 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Capricornio, Aries y Tauro.

Momento de crecer, madurar y avanzar; de decidir hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Arreglen su casa y papeles legales. Vuelvan a estudiar y leer. Controlen su economía y hagan pagos. Semana de festejos y regalos. Los buscan amores del pasado. Planean un viaje en familia. No pequen de inocentes con todo el mundo. Crecen en lo laboral. Coman mejor y dejen los vicios. No se metan en problemas ajenos.

Mensaje de las cartas: Tendrán una perfecta armonía. Buena convivencia.

Arcángel que los protege: Gabriel. Les da apoyo, fe, estabilidad, crecimiento y nuevos contratos. Récenle todos los días que cumplirá sus pedidos. Préndanle una veladora blanca o lleven su imagen.

Libra

Carta de la semana: La Torre. Día de la suerte: Miércoles 27/8. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 06, 15 y 49 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Acuario, Aries y Géminis.

Tomen decisiones para avanzar. Lo principal es su felicidad, su salud y su vivir mejor: olvídense del resto y enfóquense en estar bien ustedes. Mejoren hábitos y duerman más. Si los buscan para un nuevo proyecto laboral, acepten. Traten de tener equilibrio en su vida para estar mejor. Cuidado con fraudes y con prestar dinero. Organicen un viaje para su cumpleaños. Sigan estudiando. Purifíquense en todas las formas. Propuesta de casamiento o de amor verdadero.

Mensaje de las cartas: Cuando puedan, vayan al mar, caminen y conecten con la naturaleza. Conecten con Dios, él los escuchará.

Arcángel que los protege: Miguel. Dejen atrás los corajes, no desesperen ni se enojen. Tengan calma y no caigan en provocaciones. Pídanle, él los protegerá. Anímense a los cambios para progresar.

Escorpio

Carta de la semana: La Templanza. Día de la suerte: Viernes 29/8. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 11, 14 y 30 (3 golpes de suerte). Signos compatibles: Tauro, Cáncer y Escorpio.

Calma, todo pasa. Deben ser felices: no piensen lo que no es; no se alteren por celos o inseguridades; aprendan a controlar emociones tóxicas que sólo los dañan. Disfruten día a día sin idealizar el pasado para hacer un mejor futuro. Semana de mucho trabajo y estrés. Caminen, mediten y no se alteren ni se enojen. Semana de pagos y compras. Reuniones laborales para reorganización de l personal: mejoran su puesto. Están en momento de iluminar su vida y ser felices. Si están en pareja, embarazo en puerta. Cuidado con chismes, intrigas o problemas con amistades cercanas. No entren en negocios o inversiones en cuestiones que no dominan.

Mensaje de las cartas: Raíces de abundancia. Recuperan dinero que les debían y piensan en hacer una compra grande. Cuídense de envidias y no dejen entrar a nadie a su casa que pueda causarles problemas.

Arcángel que los protege: Metatrón. Estará con ustedes en buenos y malos momentos. Pídanle todos los días, los ayudará a quitarse envidias y brujerías. Van por el camino correcto.

Sagitario

Carta de la semana: El Mago. Día de la suerte: Lunes 25/8. Colores: Naranja y Verde. Números de la suerte: 17, 33 y 66 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Cáncer, Leo y Aries.

Pidan que se les dará. Semana de mucho trabajo, de reuniones, de cierre de mes y de cierre de contratos. Paguen deudas y compren lo que necesiten. Semana de gastos extras: traten de medirse y comprar sólo lo necesario. Cierren capítulos con amores del pasado: vivan el aquí y ahora. Busquen menos a sus amigos para evitar envidias. Protéjanse para crecer; inviertan en el exterior; salgan de viaje. Aliméntense mejor y vuelvan a estudiar. Semana apasionada. Si están en pareja, embarazo en puerta. Enfrenten la realidad sin miedo.

Mensaje de las cartas: Encuentros con gente de poder. Estabilidad y crecimiento laboral.

Arcángel que los protege: Uriel. Abracen la abundancia: dinero, estabilidad y nuevos proyectos. Cuidado con inversiones. Pídanle a Uriel. Átense un listón amarillo con tres nudos en el tobillo izquierdo y déjenlo hasta que caiga solo.

Capricornio

Carta de la semana: As de Oros. Día de la suerte: Viernes 29/8. Colores: Rojo intenso y Blanco. Números de la suerte: 03, 21 y 30 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Virgo y Tauro.

Buena racha y estabilidad. El que se enoja, pierde: tranquilidad, paciencia y conciencia. Deben saber hacia dónde van y qué quieren para ser felices. No hablen de más para evitar malas vibras. Semana de pagos. Hagan una compra importante para sentir que su dinero vale y estrenen algo nuevo. Acepten negocios más allá de su trabajo pero siempre tengan algo de dinero ahorrado. Vuelvan a estudiar. Semana de reuniones, auditorías y exámenes sorpresa. Semana de amor y pasión: no celen ni piensen cosas que no son.

Mensaje de las cartas: Sanar el alma, el corazón y el espíritu. Los hará ser mejor persona en todo lo que hagan. Viaje familiar.

Arcángel que los protege: Miguel. Los protege de malas vibras y personas negativas. No presten ni dinero ni nada. Usen perfume y récenle todos los días.

Acuario

Carta de la semana: El Ermitaño. Día de la suerte: Martes 26/8. Colores: Naranja y Amarillo. Números de la suerte: 01, 15 y 29 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Tauro, Libra y Escorpio.

Son la luz, el sol y la alegría de muchos. Encuentran la solución a problemas que arrastraban: sepárense, cambien de trabajo, vuelvan a estudiar. Decidan para avanzar. Estimulen sus virtudes. Semana de pagos. No pidan prestado ni presten para que no les roben su suerte. Traten de ser puntuales. Sean discretos: no hablen de sus planes o logros. No vuelvan con amores del pasado. Reuniones laborales por cierre de mes: concéntrense y sean más creativos. Cambios positivos y prosperidad. Cuidado con gente tóxica o chismosa del trabajo o la escuela: aléjense y no se metan en chismes. Si están en pareja, embarazo en puerta.

Mensaje de las cartas: Estudien más para tener una mejor vida.

Arcángel que los protege: Rafael. Es la fuerza de Dios: conecten con la naturaleza e invóquenlo. Aten un listón rojo o verde en el tobillo izquierdo con tres nudos y déjenlo allí hasta que caiga. Semana muy buena, de empezar de cero todo lo que quieran hacer.

Piscis

Carta de la semana: La Fuerza. Día de la suerte: Martes 26/8. Colores: Azul y Rosa fuerte. Números de la suerte: 06, 08 y 27 (5 golpes de suerte). Signos compatibles: Escorpio, Cáncer y Géminis.

Tienen la fuerza suficiente para solucionar problemas que arrastraban. Cambio laboral, nuevo proyecto de trabajo, abundancia económica. Sorpresa que le dará energía positiva a su vida. Semana de volver a estudiar: nunca dejen de aprender y capacitarse. No le hagan caso a chismes, intrigas y a quienes quieren verlos mal: abran bien los ojos y fíjense con quién se relacionan, no todos son buenos. Olviden el pasado. Mejoren sus hábitos: ejerciten, aliméntense mejor y duerman más. Cómprense cosas nuevas. Presten atención a los consejos laborales. Reuniones. Despertar nuevo; proyectos de renovación profesional y laboral. Cuidado con personas tóxicas y brujerías. No salgan con casados, no hablen de más ni se metan en chismes.

Mensaje de las cartas: Sean más conscientes de lo que quieren para ser felices. Propuesta de trabajo nuevo o ascenso. Cuidado con el mal de ojo y las envidias.