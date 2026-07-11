Los 7 signos del horóscopo chino que vivirán un julio de grandes cambios, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga anticipó un mes marcado por las transformaciones, las decisiones importantes y el cierre de ciclos. Mientras algunos animales del zodíaco oriental tendrán oportunidades para crecer y avanzar, otros deberán actuar con cautela para evitar conflictos.

Julio llega con una energía de renovación para el horóscopo chino. Según las predicciones de Ludovica Squirru, varios signos atravesarán semanas decisivas, con cambios que impactarán tanto en la vida personal como en el trabajo y las relaciones.

La especialista señala que será un período ideal para dejar atrás situaciones que ya cumplieron su ciclo, fortalecer los vínculos afectivos y prepararse para una nueva etapa.

Rata: decisiones acertadas y nuevas oportunidades

La Rata será uno de los signos más favorecidos del mes. Julio traerá mayor claridad mental para resolver asuntos pendientes y tomar decisiones importantes con confianza.

Además, su capacidad para organizarse y encontrar soluciones rápidas le permitirá aprovechar oportunidades laborales y personales sin dejarse dominar por la ansiedad.

Dragón: tiempo de expansión y crecimiento

Para el Dragón, el mes estará marcado por el crecimiento. La energía favorecerá el desarrollo de proyectos, la concreción de acuerdos y el inicio de desafíos que habían quedado postergados.

También será una etapa propicia para cerrar heridas del pasado y liberarse de cargas emocionales que impedían avanzar.

Chancho: bienestar y equilibrio

El Chancho vivirá un julio mucho más tranquilo que otros signos. La prioridad estará puesta en el descanso, el bienestar físico y emocional, y el disfrute de los afectos.

Será un excelente momento para bajar el ritmo, dedicar tiempo a la familia y realizar actividades que generen satisfacción y serenidad.

Búfalo: llegan las recompensas

Después de meses de esfuerzo, el Búfalo comenzará a ver los resultados de su perseverancia.

Las predicciones indican que julio favorecerá la consolidación de proyectos y fortalecerá los vínculos familiares, donde los pequeños gestos tendrán un impacto muy positivo.

Mono: creatividad que abre puertas

El Mono encontrará en su ingenio una herramienta clave para avanzar.

Su creatividad y facilidad para resolver problemas le permitirán destacarse, mientras que las acciones solidarias y el trabajo en equipo podrían abrir oportunidades cuyos beneficios se extenderán durante el resto del año.

Serpiente: transformación y crecimiento personal

La Serpiente, protagonista del año en el horóscopo chino, también atravesará un período de cambios importantes.

Según Ludovica Squirru, será un momento para profundizar en el crecimiento personal, revisar prioridades y tomar decisiones que marcarán el rumbo de los próximos meses.

Perro: nuevos comienzos

El Perro también sentirá el impulso de la renovación. Julio favorecerá los cambios en el plano afectivo y profesional, con posibilidades de iniciar proyectos o fortalecer relaciones que aporten estabilidad y confianza.

Caballo: el signo que deberá actuar con cautela

No todos atravesarán julio con la misma energía positiva.

Para el Caballo, Ludovica Squirru anticipa un escenario con algunos desafíos y momentos de tensión. Podrían surgir malentendidos o decisiones complejas, por lo que la recomendación será evitar actuar por impulso y analizar cuidadosamente cada compromiso antes de aceptarlo.

Las recomendaciones de Ludovica Squirru para julio

Más allá de las particularidades de cada signo, la astróloga sostiene que julio será un mes ideal para:

Sanar heridas emocionales.

Descansar y recuperar energías.

Fortalecer los vínculos con familiares y amigos.

Cerrar etapas antes de iniciar nuevos proyectos.

De esta manera, el séptimo mes del año se presenta como una oportunidad para detenerse, reflexionar y preparar el terreno para los cambios que traerá la segunda mitad de 2026.