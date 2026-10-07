Ludovica Squirru anticipó cómo será 2027: qué traerá el Año de la Cabra de Fuego

Ludovica Squirru adelantó algunas de sus predicciones para 2027, que estará regido por la Cabra de Fuego. La astróloga explicó qué energía traerá el nuevo ciclo y por qué estará profundamente conectado con todo lo que ocurra durante 2026.

Aunque todavía faltan algunos meses, Ludovica Squirru ya comenzó a anticipar cómo será 2027, el año que estará marcado por la Cabra de Fuego en el horóscopo chino. El nuevo ciclo traerá un cambio de ritmo después de un 2026 intenso bajo la influencia del Caballo de Fuego.

En diálogo con Reynaldo Sietecase, la reconocida astróloga dio precisiones sobre el período que viene y presentó los principales conceptos de su nuevo libro, Horóscopo chino 2027: Año de la Cabra de Fuego. Las predicciones coinciden con los adelantos que Squirru viene realizando durante la presentación de su nueva publicación.

Cuándo comienza el Año de la Cabra de Fuego 2027

Según lo publicado por Clarín, el cambio no se producirá el 1 de enero. Según el calendario chino, el Año de la Cabra de Fuego comenzará el 6 de febrero de 2027 y estará profundamente relacionado con el proceso iniciado durante el actual Caballo de Fuego.

Para Ludovica, ambos períodos no pueden analizarse por separado. El Caballo mantuvo a la humanidad, según su descripción, “al galope”, mientras que la Cabra traerá una forma diferente de transitar los cambios.

La especialista sostiene que será una energía más tranquila, gentil y amigable, capaz de generar un clima más propicio para tomar decisiones con mayor reflexión.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que 2027 vaya a ser un año sencillo.

La fuerte advertencia de Ludovica Squirru para 2027

Uno de los puntos sobre los que Ludovica viene poniendo especial atención es la combinación de la Cabra con el elemento Fuego. Según explicó, el próximo año continuará un proceso que comenzó con el Caballo y estará atravesado por transformaciones tanto personales como colectivas.

Incluso anticipó que se tratará de un “año ciego”, debido a la relación entre el comienzo del calendario lunar y el Lichun, que marca el inicio de la primavera dentro del calendario tradicional chino. Además, el 4 de febrero se producirá un eclipse que la astróloga considera especialmente significativo.

El fuego será otro de los grandes protagonistas. Squirru advirtió sobre fenómenos climáticos y ambientales y planteó que la adaptación será una de las claves para atravesar el nuevo ciclo.

Qué recomienda Ludovica para atravesar el Año de la Cabra

Frente a ese escenario, la astróloga propone recuperar algunas de las características que tradicionalmente se asocian con la Cabra: la vida en comunidad, los afectos, la cooperación, el contacto con la naturaleza, el arte y la búsqueda de armonía.

También será un período para revisar los vínculos y preguntarse a quiénes queremos mantener cerca y de quiénes necesitamos tomar distancia, tanto en el amor y la familia como en las amistades y el trabajo.

“Será un año para limpiar energías y la cabra es una buena compañera”, sintetiza Ludovica en la presentación de su nuevo libro.

Así, después de la velocidad y la intensidad atribuidas al Caballo de Fuego, 2027 propone bajar el ritmo, revisar vínculos y buscar decisiones más conscientes, aunque dentro de un escenario que, según las predicciones de Squirru, seguirá atravesado por importantes transformaciones.

Año de la Cabra de Fuego 2027: qué puede esperar cada signo

De acuerdo con las tendencias generales que Ludovica Squirru anticipa para el Año de la Cabra de Fuego, cada animal del horóscopo chino atravesará el nuevo ciclo de una manera diferente. Estas son algunas de las claves para 2027:

Rata: deberá administrar mejor sus energías y evitar decisiones apresuradas. El año pedirá paciencia y una revisión de prioridades.

deberá administrar mejor sus energías y evitar decisiones apresuradas. El año pedirá paciencia y una revisión de prioridades. Búfalo: será uno de los signos que tendrá que adaptarse más. La flexibilidad será fundamental frente a situaciones que no pueda controlar.

será uno de los signos que tendrá que adaptarse más. La flexibilidad será fundamental frente a situaciones que no pueda controlar. Tigre: tendrá oportunidades para avanzar, pero necesitará moderar la impulsividad. Elegir bien las batallas será una de sus claves.

tendrá oportunidades para avanzar, pero necesitará moderar la impulsividad. Elegir bien las batallas será una de sus claves. Conejo: la energía de la Cabra puede resultarle favorable. Los vínculos, la creatividad y los proyectos personales ganarán protagonismo.

la energía de la Cabra puede resultarle favorable. Los vínculos, la creatividad y los proyectos personales ganarán protagonismo. Dragón: deberá aprender a bajar el ritmo y aceptar que no todo dependerá de su iniciativa. Buen momento para reorganizar planes.

deberá aprender a bajar el ritmo y aceptar que no todo dependerá de su iniciativa. Buen momento para reorganizar planes. Serpiente: 2027 puede convertirse en un período de introspección y decisiones profundas. Conviene observar antes de actuar.

2027 puede convertirse en un período de introspección y decisiones profundas. Conviene observar antes de actuar. Caballo: después de protagonizar 2026, llegará el momento de procesar los cambios realizados. La Cabra invitará a recuperar equilibrio.

después de protagonizar 2026, llegará el momento de procesar los cambios realizados. La Cabra invitará a recuperar equilibrio. Cabra: será su propio año y eso puede intensificar tanto las oportunidades como los desafíos. Será clave cuidar la energía y no sobrecargarse.

será su propio año y eso puede intensificar tanto las oportunidades como los desafíos. Será clave cuidar la energía y no sobrecargarse. Mono: necesitará estrategia para atravesar los cambios. Evitar las provocaciones y pensar antes de reaccionar puede marcar la diferencia.

necesitará estrategia para atravesar los cambios. Evitar las provocaciones y pensar antes de reaccionar puede marcar la diferencia. Gallo: el orden y la planificación serán aliados, aunque tendrá que aceptar que algunos planes pueden modificarse sobre la marcha.

el orden y la planificación serán aliados, aunque tendrá que aceptar que algunos planes pueden modificarse sobre la marcha. Perro: los afectos y la vida familiar ocuparán un lugar importante. Será un año para revisar vínculos y fortalecer aquellos que realmente importan.

los afectos y la vida familiar ocuparán un lugar importante. Será un año para revisar vínculos y fortalecer aquellos que realmente importan. Chancho: puede encontrar una buena sintonía con la energía de la Cabra. El disfrute, los proyectos creativos y los vínculos tendrán terreno favorable.

En términos generales, la Cabra de Fuego pondrá el foco en los vínculos, la cooperación, la creatividad y la necesidad de encontrar otra velocidad después del intenso Año del Caballo de Fuego. Para Squirru, 2027 será un período en el que habrá que aprender a adaptarse y elegir con mayor cuidado dónde poner la energía.