Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este jueves 4 de diciembre de 2025, signo por signo

La jornada se presenta con un pulso vital e inquieto. La energía del Dragón de Madera mueve viejas estructuras, despierta coraje interior y nos empuja a tomar decisiones que veníamos postergando. Para la autora y astróloga Ludovica Squirru, este tipo de días funcionan como bisagras del destino: momentos en los que el universo invita a actuar, soltar y fluir.

A continuación, las energías a activar y las que conviene evitar, signo por signo.

Conocé qué te depara la astrología oriental este jueves 4 de diciembre2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este jueves 4 de diciembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Fuego Yin.

Fuego Yin. Signo regente del día: Cabra.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera

La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para hacer servicio social, casarse, visitar amigos/familiares, orar, decretar cavar»

La advertencia de este jueves 4 es evitar: «mudarse, inaugurar»

Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo

Rata

Activar: la diplomacia, el diálogo sincero, el cierre de ciclos.

Evitar: la ansiedad por resolver todo ya; roces familiares sin necesidad.

Buey / Búfalo

Activar: la paciencia sabia, el orden en la casa y en la mente.

Evitar: ceder por cansancio; cargar con el peso emocional de otros.

Tigre

Activar: la intuición felina, los movimientos rápidos, el instinto protector.

Evitar: la impulsividad y los arrebatos verbales.

Conejo

Activar: la calma interior, la conexión emocional, la ternura en los vínculos.

Evitar: absorber energías ajenas; dramatizar situaciones menores.

Dragón

Activar: tu brillo personal, las ideas nuevas, la valentía de avanzar.

Evitar: la soberbia o querer imponerte en todo.

Serpiente

Activar: la palabra justa, la estrategia, la mirada atenta.

Evitar: la obsesión por controlar cada detalle.

Caballo

Activar: el orden, los tiempos propios, el fuego interno que impulsa.

Evitar: gastar de más; comprometer más horas de las que tenés.

Cabra

Activar: la sensibilidad artística, el descanso, la conexión espiritual.

Evitar: la autoexigencia y las comparaciones.

Mono

Activar: la creatividad lúdica, las soluciones inesperadas, el humor.

Evitar: prometer más de lo que podés sostener.

Gallo

Activar: la firmeza, la claridad mental, los trámites que requieren precisión.

Evitar: discutir por detalles o querer tener siempre la razón.

Perro

Activar: la confianza en tu instinto, la lealtad, los gestos de afecto.

Evitar: encerrarte en pensamientos negativos o aislarte.

Chancho

Activar: la serenidad, la escucha profunda, el perdón propio.

Evitar: hablar en caliente; decisiones impulsivas en temas afectivos.

La clave energética del día

Según el enfoque de Squirru: “Hoy la energía pide soltar lo que pesa, ordenar lo que queda y avanzar liviano hacia lo nuevo.”

