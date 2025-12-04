Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este jueves 4 de diciembre de 2025, signo por signo
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru este jueves 4 de diciembre 2025: la advertencia kármica clave. ¿Qué te depara el destino? Conocé acá las predicciones de la reconocida astróloga.
La jornada se presenta con un pulso vital e inquieto. La energía del Dragón de Madera mueve viejas estructuras, despierta coraje interior y nos empuja a tomar decisiones que veníamos postergando. Para la autora y astróloga Ludovica Squirru, este tipo de días funcionan como bisagras del destino: momentos en los que el universo invita a actuar, soltar y fluir.
A continuación, las energías a activar y las que conviene evitar, signo por signo.
Conocé qué te depara la astrología oriental este jueves 4 de diciembre2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este jueves 4 de diciembre 2025
Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:
- Energía central: Fuego Yin.
- Signo regente del día: Cabra.
La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera
La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para hacer servicio social, casarse, visitar amigos/familiares, orar, decretar cavar»
La advertencia de este jueves 4 es evitar: «mudarse, inaugurar»
Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo
Rata
Activar: la diplomacia, el diálogo sincero, el cierre de ciclos.
Evitar: la ansiedad por resolver todo ya; roces familiares sin necesidad.
Buey / Búfalo
Activar: la paciencia sabia, el orden en la casa y en la mente.
Evitar: ceder por cansancio; cargar con el peso emocional de otros.
Tigre
Activar: la intuición felina, los movimientos rápidos, el instinto protector.
Evitar: la impulsividad y los arrebatos verbales.
Conejo
Activar: la calma interior, la conexión emocional, la ternura en los vínculos.
Evitar: absorber energías ajenas; dramatizar situaciones menores.
Dragón
Activar: tu brillo personal, las ideas nuevas, la valentía de avanzar.
Evitar: la soberbia o querer imponerte en todo.
Serpiente
Activar: la palabra justa, la estrategia, la mirada atenta.
Evitar: la obsesión por controlar cada detalle.
Caballo
Activar: el orden, los tiempos propios, el fuego interno que impulsa.
Evitar: gastar de más; comprometer más horas de las que tenés.
Cabra
Activar: la sensibilidad artística, el descanso, la conexión espiritual.
Evitar: la autoexigencia y las comparaciones.
Mono
Activar: la creatividad lúdica, las soluciones inesperadas, el humor.
Evitar: prometer más de lo que podés sostener.
Gallo
Activar: la firmeza, la claridad mental, los trámites que requieren precisión.
Evitar: discutir por detalles o querer tener siempre la razón.
Perro
Activar: la confianza en tu instinto, la lealtad, los gestos de afecto.
Evitar: encerrarte en pensamientos negativos o aislarte.
Chancho
Activar: la serenidad, la escucha profunda, el perdón propio.
Evitar: hablar en caliente; decisiones impulsivas en temas afectivos.
La clave energética del día
Según el enfoque de Squirru: “Hoy la energía pide soltar lo que pesa, ordenar lo que queda y avanzar liviano hacia lo nuevo.”
Comentarios