Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este sábado 6 de diciembre de 2025, signo por signo

Este sábado 6 de diciembre de 2025 está marcado por una energía de introspección, planificación y enfoque práctico. En el año de la Serpiente de Madera, Ludovica Squirru destaca que las decisiones deben tomarse con cabeza fría, evitando excesos emocionales y privilegiando la estabilidad.

La clave del día es hacer lo importante sin sobreexigirse, aprovechar los momentos de calma para ordenar ideas y avanzar de manera consciente.

A continuación, las energías que conviene activar y las que conviene evitar, según cada signo del horóscopo chino.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este sábado 6 de diciembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Tierra Yin

Tierra Yin Signo regente del día: Gallo.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera

La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «inaugurar, viajar, orar/decretar, cimentar, comprar propiedades, demoler, sembrar, cavar, concebir»

La advertencia de este sábado 6 es evitar: «mudarse»

Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo

RATA

Activar: organización personal, tareas intelectuales, revisar proyectos económicos.

Evitar: discusiones impulsivas y decisiones tomadas “por cansancio”.

BUEY

Activar: paciencia, enfoque laboral, rutinas saludables.

Evitar: cargar con responsabilidades ajenas.

TIGRE

Activar: planificación, diálogos sinceros, enfoque en metas de largo plazo.

Evitar: actuar sin pensar; mala combinación para el día.

CONEJO

Activar: descanso, orden en el hogar, momentos de autocuidado.

Evitar: saturarse con compromisos sociales innecesarios.

DRAGÓN

Activar: impulso creativo, decisiones profesionales, negociación.

Evitar: la soberbia o querer imponer ideas en grupos.

SERPIENTE

Activar: intuición, estudio, estrategias silenciosas.

Evitar: confrontaciones directas o aclaraciones que pueden esperar.

CABALLO

Activar: rutinas, ejercicio suave, orden en el día a día.

Evitar: cambios bruscos o comprometerse a más de lo que podés sostener.

CABRA / OVEJA

Activar: bienestar emocional, arte, vínculos que dan calma.

Evitar: tomarse todo de forma personal.

MONO

Activar: creatividad, soluciones inteligentes, conversaciones productivas.

Evitar: la dispersión y el multitasking excesivo.

GALLO

Activar: claridad mental, orden, decisión.

Evitar: la autocrítica implacable; aflojar el perfeccionismo.

PERRO

Activar: vínculos de confianza, pedir ayuda, hablar con franqueza.

Evitar: guardar malestar o postergar conversaciones importantes.

CERDO

Activar: introspección, silencio, hogar y familia.

Evitar: asumir roles que no te corresponden o sobrecargarte emocionalmente.

Consejo general del día

Ludovica recomienda aprovechar esta jornada para ordenar, revisar, limpiar y proyectar. El día favorece la calma, la lucidez y la planificación. Menos es más.

