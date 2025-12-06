Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este sábado 6 de diciembre de 2025, signo por signo
Según la mirada del horóscopo chino de Ludovica Squirru, este sábado llega con una vibración que invita a ordenar, calmar la mente y actuar con estrategia. Qué aconseja activar —y qué conviene evitar— para cada animal del zodíaco oriental.
Este sábado 6 de diciembre de 2025 está marcado por una energía de introspección, planificación y enfoque práctico. En el año de la Serpiente de Madera, Ludovica Squirru destaca que las decisiones deben tomarse con cabeza fría, evitando excesos emocionales y privilegiando la estabilidad.
La clave del día es hacer lo importante sin sobreexigirse, aprovechar los momentos de calma para ordenar ideas y avanzar de manera consciente.
A continuación, las energías que conviene activar y las que conviene evitar, según cada signo del horóscopo chino.
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este sábado 6 de diciembre 2025
Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:
- Energía central: Tierra Yin
- Signo regente del día: Gallo.
La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera
La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «inaugurar, viajar, orar/decretar, cimentar, comprar propiedades, demoler, sembrar, cavar, concebir»
La advertencia de este sábado 6 es evitar: «mudarse»
Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo
RATA
Activar: organización personal, tareas intelectuales, revisar proyectos económicos.
Evitar: discusiones impulsivas y decisiones tomadas “por cansancio”.
BUEY
Activar: paciencia, enfoque laboral, rutinas saludables.
Evitar: cargar con responsabilidades ajenas.
TIGRE
Activar: planificación, diálogos sinceros, enfoque en metas de largo plazo.
Evitar: actuar sin pensar; mala combinación para el día.
CONEJO
Activar: descanso, orden en el hogar, momentos de autocuidado.
Evitar: saturarse con compromisos sociales innecesarios.
DRAGÓN
Activar: impulso creativo, decisiones profesionales, negociación.
Evitar: la soberbia o querer imponer ideas en grupos.
SERPIENTE
Activar: intuición, estudio, estrategias silenciosas.
Evitar: confrontaciones directas o aclaraciones que pueden esperar.
CABALLO
Activar: rutinas, ejercicio suave, orden en el día a día.
Evitar: cambios bruscos o comprometerse a más de lo que podés sostener.
CABRA / OVEJA
Activar: bienestar emocional, arte, vínculos que dan calma.
Evitar: tomarse todo de forma personal.
MONO
Activar: creatividad, soluciones inteligentes, conversaciones productivas.
Evitar: la dispersión y el multitasking excesivo.
GALLO
Activar: claridad mental, orden, decisión.
Evitar: la autocrítica implacable; aflojar el perfeccionismo.
PERRO
Activar: vínculos de confianza, pedir ayuda, hablar con franqueza.
Evitar: guardar malestar o postergar conversaciones importantes.
CERDO
Activar: introspección, silencio, hogar y familia.
Evitar: asumir roles que no te corresponden o sobrecargarte emocionalmente.
Consejo general del día
Ludovica recomienda aprovechar esta jornada para ordenar, revisar, limpiar y proyectar. El día favorece la calma, la lucidez y la planificación. Menos es más.
