Portal 11/11: cinco rituales para aprovechar la poderosa energía en noviembre 2025

El portal 11/11 es considerado un momento de fuerte energía espiritual. Por eso, te dejamos a mano cinco rituales para aprovechar al máximo esa vibración.

El portal 11/11 es considerado un momento de fuerte energía espiritual y de manifestación, asociado con la apertura de nuevos ciclos, la intuición y el alineamiento con el propósito personal. Por ese motivo, te dejamos en esta nota, cinco rituales para aprovechar al máximo esa vibración.

Portal 11/11: rituales para aprovechar la energía

  • Ritual de manifestación

Objetivo: sembrar intenciones claras.
Cómo hacerlo:

  1. Prepará un espacio tranquilo, con una vela blanca encendida.
  2. En una hoja, escribí 11 deseos o intenciones en afirmativo (por ejemplo, “Estoy atrayendo oportunidades que expanden mi creatividad”).
  3. Leélos en voz alta y visualizá cada uno como si ya se hubiera cumplido.
  4. Doblá la hoja y guardala en un lugar especial hasta el próximo portal o luna nueva.
  • Baño energético

Objetivo: limpiar bloqueos y abrir el canal energético.
Ingredientes: sal marina, pétalos blancos o lavanda, y unas gotas de aceite esencial (romero o sándalo).
Cómo hacerlo:

  1. Mezclá los ingredientes en agua tibia.
  2. Verté el agua desde la cabeza o los hombros mientras decís mentalmente: “Dejo ir lo que ya no vibra conmigo y doy la bienvenida a lo nuevo.”
  3. Dejá que el agua se seque al aire y sentí la ligereza que deja.
  • Meditación

Objetivo: conectar con la frecuencia del 11/11.
Cómo hacerlo:

  1. Sentate cómodamente y cerrá los ojos a las 11:11 (de la mañana o de la noche).
  2. Visualizá dos columnas de luz blanca formando el número 11 frente a vos.
  3. Imaginá que caminás entre ellas hacia una versión más alineada y luminosa de vos mismo.
  4. Sentí la expansión en tu pecho y agradecé.
  • Ritual de agradecimiento

Objetivo: liberar el pasado y abrir espacio.
Cómo hacerlo:

  1. Escribí en un papel todo lo que querés dejar atrás: miedos, hábitos, relaciones o emociones que ya cumplieron su función.
  2. Agradecé lo aprendido de cada experiencia.
  3. Quemá el papel con cuidado, dejando que el humo simbolice la liberación.
  • Ritual del cristal

Objetivo: amplificar la energía del portal.
Cristales sugeridos: amatista (intuición), cuarzo transparente (claridad), citrino (manifestación).
Cómo hacerlo:

  1. Sostené el cristal en tus manos.
  2. Cargalo con una afirmación: “Activo la energía del 11/11 para manifestar mi propósito.”
  3. Dejalo al sol o a la luz de una vela unos minutos.
  4. Luego, llevá el cristal con vos durante los días siguientes.

