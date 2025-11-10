Portal 11/11: cinco rituales para aprovechar la poderosa energía en noviembre 2025

El portal 11/11 es considerado un momento de fuerte energía espiritual y de manifestación, asociado con la apertura de nuevos ciclos, la intuición y el alineamiento con el propósito personal. Por ese motivo, te dejamos en esta nota, cinco rituales para aprovechar al máximo esa vibración.

Portal 11/11: rituales para aprovechar la energía

Ritual de manifestación

Objetivo: sembrar intenciones claras.

Cómo hacerlo:

Prepará un espacio tranquilo, con una vela blanca encendida. En una hoja, escribí 11 deseos o intenciones en afirmativo (por ejemplo, “Estoy atrayendo oportunidades que expanden mi creatividad”). Leélos en voz alta y visualizá cada uno como si ya se hubiera cumplido. Doblá la hoja y guardala en un lugar especial hasta el próximo portal o luna nueva.

Baño energético

Objetivo: limpiar bloqueos y abrir el canal energético.

Ingredientes: sal marina, pétalos blancos o lavanda, y unas gotas de aceite esencial (romero o sándalo).

Cómo hacerlo:

Mezclá los ingredientes en agua tibia. Verté el agua desde la cabeza o los hombros mientras decís mentalmente: “Dejo ir lo que ya no vibra conmigo y doy la bienvenida a lo nuevo.” Dejá que el agua se seque al aire y sentí la ligereza que deja.

Meditación

Objetivo: conectar con la frecuencia del 11/11.

Cómo hacerlo:

Sentate cómodamente y cerrá los ojos a las 11:11 (de la mañana o de la noche). Visualizá dos columnas de luz blanca formando el número 11 frente a vos. Imaginá que caminás entre ellas hacia una versión más alineada y luminosa de vos mismo. Sentí la expansión en tu pecho y agradecé.

Ritual de agradecimiento

Objetivo: liberar el pasado y abrir espacio.

Cómo hacerlo:

Escribí en un papel todo lo que querés dejar atrás: miedos, hábitos, relaciones o emociones que ya cumplieron su función. Agradecé lo aprendido de cada experiencia. Quemá el papel con cuidado, dejando que el humo simbolice la liberación.

Ritual del cristal

Objetivo: amplificar la energía del portal.

Cristales sugeridos: amatista (intuición), cuarzo transparente (claridad), citrino (manifestación).

Cómo hacerlo: