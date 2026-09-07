El Senado tendrá una semana clave: expectativa por Inocencia Fiscal II, el Banco Central y la reforma electoral

La Cámara alta afrontará una semana clave e intensa marcada por el inicio del debate de proyectos importantes para el Poder Ejecutivo, entre los que se destacan las iniciativas de Inocencia fiscal II y la reforma orgánica del Banco Central, junto con la continuidad del tratamiento de la reforma electoral en la que planea la eliminación de las PASO.

Expectativas por la actividad en el Senado

Luego de la posterior oficialización del giro a comisiones por parte de la Presidencia del Senado, los proyectos ya tienen fecha probable de análisis.

La medida de Inocencia Fiscal II que busca eliminar los topes de $1.000 millones de facturación y $10.000 millones en patrimonio, fue derivada a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. La misma se prevé que se debata el martes a las 17.

En tanto, el proyecto del Banco Central que apunta a fijar la defensa de la moneda como único fin de la entidad y exigir mayorías en ambas cámaras para remover a su presidente, fue girado a Economía Nacional y Presupuesto y Hacienda; y su tratamiento iniciará el miércoles a las 10.30.

Para la jornada del miércoles también se prevé otras actividades destacadas en comisiones. Las comisiones de Salud y de Legislación Penal buscarán avanzar en un dictamen para una nueva ley de Salud Mental. Pese a que existen puntos de acuerdo entre las partes, persisten algunas diferncias respecto a las obligaciones de los familiares y representantes legales.

Luego, a las 11, la comisión de Asuntos Constitucionales retomará el análisis de la reforma enviada por la Casa Rosada. El eje principal de la propuesta es la eliminación o suspensión de las PASO, además de modificaciones en la estructura y financiamiento de los partidos políticos. En este contexto, los sectores aliados impulsan la inclusión del debate sobre la ley de Ficha Limpia.

Senado: posible sesión y temario en marcha

Si en la reunión de Labor Parlamentaria se logran acuerdos, el oficialismo también contempla la posibilidad de convocar a una sesión para el próximo jueves. En este caso, el temario podría incluir los siguientes puntos:

Un nuevo régimen de biocombustibles , impulsado por sectores vinculados a la industria azucarera.

, impulsado por sectores vinculados a la industria azucarera. La denominada ley «Hojarasca», orientada a la derogación de normativas en desuso y promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados.

orientada a la derogación de normativas en desuso y promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados. Dos convenios de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya cuentan con dictamen de comisión.

En caso de no concretarse la convocatoria, fuentes parlamentarias señalaron que las discusiones en el recinto quedarían diferidas para las semanas que siguen del mes.

Con información de Infobae