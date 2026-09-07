Nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina: cómo es el reglamento para adolescentes que comentan delitos

El presidente Javier Milei firmó esta madrugada el decreto 875/26 que pone en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley N° 27.801). La medida entierra la vieja normativa de 1980 y cambia radicalmente la forma en que el Estado juzga y sanciona a los menores que delinquen.

El cambio más drástico es el alcance: a partir de ahora, el sistema de responsabilidad penal rige plenamente para adolescentes de 14 a 17 años, oficializando la baja en la edad de imputabilidad y estableciendo un esquema inédito de sanciones.

El ministerio de Justicia tomará las riendas de la implementación. Tendrá el poder de dictar normas y cerrar acuerdos con provincias y organizaciones de la sociedad civil para asegurar que el sistema funcione en todo el país.

El supervisor especializado: la nueva figura clave dentro del Regimen Penal Juvenil

El centro del nuevo esquema recae en el supervisor especializado. Será el profesional estatal encargado de seguir, asistir y controlar de cerca al adolescente durante todo su proceso penal.

Para evitar nombramientos a dedo, el Gobierno creó un registro oficial. Los jueces solo podrán asignar casos a profesionales inscriptos que acrediten formación real en:

Pedagogía infanto-juvenil.

Psicología.

Trabajo social y tratamiento de adicciones.

Mientras se organiza la convocatoria pública, habrá un listado provisorio por 180 días. Quien no logre entrar al padrón permanente, perderá automáticamente la posibilidad de recibir nuevos casos en los juzgados.

El mapa del poder: ministerios y provincias, sus competencias

Para evitar que la ley se frene en el interior, el Ejecutivo creó un Comité Interministerial permanente. Allí, Justicia coordinará acciones directas con Seguridad, Capital Humano y Salud para definir cómo prevenir el delito y ejecutar la reinserción.

A nivel territorial, se conformó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. Será un espacio de diálogo donde Nación, provincias y la ciudad de Buenos Aires unificarán criterios procesales para que la aplicación de las penas sea pareja en todas las jurisdicciones.

Más allá de la letra chica administrativa, el decreto trae modificaciones directas sobre la dinámica en los tribunales y los derechos de los involucrados: