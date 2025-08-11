Mhoni Vidente: números, colores y días de suerte para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025

Mhoni Vidente, además del horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán entre el lunes 11 y el domingo 17 de agosto 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.

Mhoni Vidente: los números de la suerte para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la nueva semana de agosto 2025:

Aries: 06, 13 y 44

Mhoni Vidente: los colores de la suerte para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la nueva semana de agosto 2025:

Aries: Rosa fuerte y Rojo

Mhoni Vidente: los días de la suerte para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025

Según Mhoni Vidente, estos son los días de suerte para la nueva semana de agosto 2025: