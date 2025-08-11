Mhoni Vidente: números, colores y días de suerte para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025
Mhoni Vidente difundió los números, colores y días de suerte para cada uno de los signos del zodíaco para esta nueva semana de agosto 2025. Los detalles.
Mhoni Vidente, además del horóscopo semanal, detalló los números, colores y días de suerte para cada signo del zodíaco. La reconocida astróloga detalló qué variables de la fortuna acompañarán entre el lunes 11 y el domingo 17 de agosto 2025. En esta nota te dejamos todos los detalles.
Mhoni Vidente: los números de la suerte para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los números de la suerte para la nueva semana de agosto 2025:
- Aries: 06, 13 y 44
- Tauro: 05, 27 y 48
- Géminis: 14, 16 y 19
- Cáncer: 12, 26 y 33
- Leo: 04, 21 y 32
- Virgo: 22, 23 y 29
- Libra: 08, 34 y 40
- Escorpio: 15, 26 y 30
- Sagitario: 01, 07 y 19
- Capricornio: 03, 10 y 24
- Acuario: 02, 09 y 28
- Piscis: 11, 17 y 18
Mhoni Vidente: los colores de la suerte para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los colores de la suerte para la nueva semana de agosto 2025:
- Aries: Rosa fuerte y Rojo
- Tauro: Azul y Blanco
- Géminis: Azul fuerte y Amarillo
- Cáncer: Rojo intenso y Verde
- Leo: Amarillo y Negro
- Virgo: Rojo y Amarillo
- Libra: Blanco y Verde
- Escorpio: Naranja y Rojo
- Sagitario: Azul y Rojo
- Capricornio: Rojo y Blanco
- Acuario: Amarillo y Verde
- Piscis: Amarillo y Naranja
Mhoni Vidente: los días de la suerte para la semana que va del 11 al 17 de agosto 2025
Según Mhoni Vidente, estos son los días de suerte para la nueva semana de agosto 2025:
- Aries: Miércoles 13/8
- Tauro: Martes 12/8
- Géminis: Jueves 14/8
- Cáncer: Lunes 11/8
- Leo: Lunes 11/8
- Virgo: Martes 12/8
- Libra: Miércoles 13/8
- Escorpio: Martes 12/8
- Sagitario: Lunes 11/8
- Capricornio: Miércoles 13/8
- Acuario: Martes 12/8
- Piscis: Lunes 11/8
