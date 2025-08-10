El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 10 al 15 de agosto 2025, signo por signo

Cada fin de semana, Mhoni Vidente, la famosa astróloga y tarotista, nos deja el horóscopo semanal. En su canal de YouTube, la pitonisa anunció cómo será la semana del 10 al 15 de agosto 2025 para cada signo zodiacal en todos los aspectos de la vida.

El horóscopo semanal de Mhoni Vidente, signo por signo

Aries

Carta de la semana: El Mago.

Día de la suerte: Miércoles 13/8. Colores: Rosa fuerte y Rojo.

Números de la suerte: 06, 13 y 44 (7 golpes de suerte).

Signos compatibles: Escorpio, Sagitario y Capricornio.

Pidan que se les dará. Siguen con buena racha, proyectos, estabilidad y riqueza. Aprendieron a callar y no hablar de sus cosas; se quitaron gente negativa de alrededor. Se reinventan y hacen cambios de todo tipo. Controlen sus emociones y su temperamento: no se guíen por chismes y por lo que dicen de ustedes; no caigan en el juego de los demás. Conecten con la naturaleza y sean más espirituales. Formen patrimonio. Alcanzan sueños y logran metas: aprendieron y están protegidos. Vuelvan a estudiar. No presten nada. Los busca alguien del pasado pero sólo para pedirles algo: córtenlo. Arreglan asuntos legales y papelería pendiente. Semana de mucho amor, pasión y entrega total al amor verdadero. Estabilidad económica.

Mensaje: Cuerpo, alma y espíritu. Dedíquense en cuerpo, alma y espíritu a verse y sentirse mejor.

Tauro

Carta de la semana: El Diablo.

Día de la suerte: Martes 12/8.

Colores: Azul y Blanco.

Números de la suerte: 05, 27 y 48 (6 golpes de suerte).

Signos compatibles: Piscis, Virgo y Acuario.

Cuidado con brujerías, mal de ojo o envidias. Los buscan energías tóxicas y oscuras: protéjanse con agua bendita, perfume o un limón verde. No confíen en nada ni nadie. Semana de mucho trabajo. Casamiento, compromiso o estabilidad amorosa: conozcan bien a la pareja antes de decidir. Reuniones laborales y cambio de jefes y autoridades. Nunca dejen de estudiar. Recibirán un regalo que les dará mucha alegría. Traten de cortar energías tóxicas de gente del pasado o exparejas. Sean más prudentes al hablar sobre ustedes y no se metan en chismes. Imaginen cosas nuevas y positivas que esto los llevará a vivir mejor. Si tienen problemas de pareja, sepárense y sean felices los dos. Semana de muchos eventos. Días de riqueza, abundancia, alegría, estabilidad y crecimiento. Los busca una persona de entre 30 y 40 años por amor o trabajo. Viene un proyecto del exterior. Cuidado con fraudes: analicen todo bien.

Mensaje: Dispuestos a ser felices y a soltar. Corten lo negativo del pasado y dispónganse a ser felices. No caigan en rencores, sentimientos de culpa o venganza.

Géminis

Carta de la semana: El Mundo.

Día de la suerte: Jueves 14/8.

Colores: Azul fuerte y Amarillo.

Números de la suerte: 14, 16 y 19 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Virgo, Libra y Acuario.

Momento de moverse, mudarse, viajar, cambiar de trabajo, conocer gente nueva y desarrollarse con personas de poder. No se metan en chismes o problemas ajenos. Semana de mucho trabajo y desarrollo laboral. Sigan estudiando. No hablen de sus planes; analicen bien hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Compra importante para darle más estatus a su vida. Dinero extra. Amores nuevos y compatibles. Sean más perseverantes y terminen todo lo que empiecen: ese será el lema de esta semana. No se hagan los ofendidos y vayan donde los invitan. Negocio en puerta; nuevo trabajo. Los rodea gente poderosa. Mantengan buenos hábitos.

Mensaje: Pidan un deseo el 14/8 que será cumplido casi inmediatamente. No extrañen lo que no tienen: traten de ser felices con lo que tienen hoy y no recuerden tanto el pasado.

Cáncer

Carta de la semana: As de Copas.

Día de la suerte: Lunes 11/8.

Colores: Rojo intenso y Verde.

Números de la suerte: 12, 26 y 33 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Cáncer, Aries y Piscis.

Momento de organizarse más y mejor. Decidan y compren cosas importantes para construir patrimonio. Viajes. Reuniones con autoridades de la empresa por reconocimiento o proyectos nuevos. Si les ofrecen un negocio por fuera de su trabajo, acepten. Busquen su estabilidad emocional y formen un hogar. Nuevos comienzos y proyectos buenos. Nunca dejen de estudiar y capacitarse. Les cuesta soltar: esta semana es tiempo de que tomen decisiones importantes para ser felices. Sean más egoístas. Tiempo de caminar con humildad y pensar en grande. Desconfíen de todo y de todos. Riqueza, estabilidad y crecimiento laboral. Cobran una deuda. Pueden vender algo y reciben dinero extra.

Mensaje: Silencien su mente para vivir más tranquilos. Mediten, conecten con la naturaleza, cálmense y relájense. Dejen de lado el dramatismo.

Leo

Carta de la semana: As de Oros.

Día de la suerte: Lunes 11/8.

Colores: Amarillo y Negro.

Números de la suerte: 04, 21 y 32 (7 golpes de suerte).

Signos compatibles: Sagitario, Aries y Tauro.

Semana mágica. Viajes. Regalos inesperados. Los astros se alinean a su favor. Riqueza y estabilidad. Tomen decisiones sin miedo: decidan sin miedo qué quieren para ser felices. No sean tan impulsivos ni acelerados. Aléjense de personas tóxicas y chismosas o problemáticas. Ahorren su dinero y no sean tan generosos. Reuniones laborales. Estudien idiomas. Reflexionen sobre lo que hicieron bien y mal; lo que les falta para ser felices; y qué les falta lograr. Analicen y reflexionen. Momento de tener más ingresos con negocio extra. Sonrían más, protéjanse de envidias, y aléjense de vicios y excesos. Si están en pareja, embarazo en puerta. Cultiven nuevas ideas. Promesa de casamiento. Se alejan de su yo del pasado para crear un presente mejor y un futuro prometedor.

Mensaje: Recibirán un regalo de Dios. Traten de mantener la estabilidad en su vida. Quítense cosas negativas para poder progresar.

Virgo

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna.

Día de la suerte: Martes 12/8.

Colores: Rojo y Amarillo.

Números de la suerte: 22, 23 y 29 (6 golpes de suerte).

Signos compatibles: Tauro, Aries y Capricornio.

Semana de estar arriba y crecer. Tiempo de estabilidad y de empezar a formar patrimonio. Cuiden su alimentación y sus hábitos. Aléjense de malas vibras. Es tiempo de crecer más económicamente: pidan ascenso o busquen un trabajo mejor. No tengan miedo al qué dirán y tomen decisiones para ustedes. Arreglen lo que no está bien. Sonrían más y conecten con la naturaleza. No caigan en chismes, intrigas o problemas con gente del pasado. Estabilidad y buen ánimo. No le aclaren nada a nadie y dense su lugar con orgullo. Dinero extra. Conocen gente importante. No presten dinero. Cuidado si van a dar un anticipo de una compra grande: véanlo bien.

Mensaje: Dejen ir el mal humor, las personas tóxicas, los dolores y lo negativo. No se saboteen.

Libra

Carta de la semana: El Juicio.

Día de la suerte: Miércoles 13/8.

Colores: Blanco y Verde.

Números de la suerte: 08, 34 y 40 (7 golpes de suerte).

Signos compatibles: Acuario, Aries y Géminis.

Vuelven a estudiar, a tener anhelos y metas. Pídanle al arcángel Miguel que los proteja de malas vibras. Renuévense y gasten más en ustedes: es su felicidad. Semana de energías encontradas y mucho trabajo; de resolver pendientes y pagar deudas. Viaje corto. Terminen todo lo que empiecen en cuanto a su carrera. Amores prohibidos. Se da algo que esperaban mucho y será muy positivo. No se pongan límites y avancen. No aconsejen a nadie. Están en momento de merecer felicidad, amor, dinero, salud y de estar mejor que antes: créansela. No presten nada. Viaje largo en puerta. Hagan una buena limpieza. Eviten comprometerse con dos personas: sólo diviértanse. Estudien idiomas.

Mensaje: Tengan una visión más elevada de su vida. Sean ambiciosos. Visualicen para que se concrete pero no lo comenten.

Escorpio

Carta de la semana: La Estrella.

Día de la suerte: Martes 12/8.

Colores: Naranja y Rojo.

Números de la suerte: 15, 26 y 30 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Leo, Cáncer y Piscis.

Brillan. Ya pasó la mala racha y sonríen. Viaje. Todos los tratos salen bien: el éxito está en sus manos. Aprendieron a sanar el corazón y se quitan sentimientos de culpa. Semana de mucho trabajo y reuniones. Ascenso, incremento salarial o bono extra. Cuiden su salud. No se metan en problemas ajenos ni le hagan caso a chismes. Prosperidad; no presten dinero y no se detengan por nada. Arreglen su casa. Tiempo de ser felices; de tener mejor trabajo y más dinero. Si están en pareja, cuidado con celos o traiciones: no exageren. Regalo inesperado. Semana de mucho eventos y de conocer gente.

Mensaje: Humos y espejos. Cuidado con fraudes y problemas al realizar trámites.

Sagitario

Carta de la semana: El Sol.

Día de la suerte: Lunes 11/8.

Colores: Azul y Rojo.

Números de la suerte: 01, 07 y 19 (5 golpes de suerte).

Signos compatibles: Libra, Aries y Leo.

Abundancia, estabilidad, crecimiento y alegría. Viajes. Semana de mucho trabajo; de arreglar todo tipo de asuntos pendientes y deudas; y de determinar qué quieren para ser felices. Si la pareja no es para ustedes, corten de la mejor manera. No sean tan impulsivos ni exagerados. Compra importante para sentirse bien. Piensen cosas positivas y dejen rencores y venganzas de lado. Arreglen papeles. No cometan los mismos errores del pasado: aprendan y no repitan. No tengan relaciones por lástima. Semana de eventos y reuniones. Resuelven trámites y ganan una demanda legal.

Mensaje: La máquina del tiempo no existe. Lo que vivieron es porque tuvo que ser así. No recompongan vínculos.

Capricornio

Carta de la semana: El Carro.

Día de la suerte: Miércoles 13/8.

Colores: Rojo y Blanco.

Números de la suerte: 03, 10 y 24 (6 golpes de suerte).

Signos compatibles: Géminis, Virgo y Aries.

No se detengan, avanzan por buen camino. Están más positivos; eligen personas más sabias para la amistad. El 13/8 pídanle a Uriel que les traiga abundancia, amor y felicidad. Resuelven trámites. Mantengan buenos hábitos. Momento de felicidad: aprendieron de las caídas y se levantaron. Paguen deudas. Enfrenten los problemas y no atiendan chismes. Arreglen su casa. Semana de mucha autoconfianza. Sean menos impulsivos. Conecten con gente positiva. Pinten y arreglen su casa. Si los busca un amor del pasado, no regresen. Cuidado con celos, intrigas y pensamientos tóxicos. Semana de reuniones. El que se enoja, pierde: no celen; busquen seguridad, estabilidad y armonía.

Mensaje: Nuevas puertas de abundancia se abren estos días. Las oportunidades llegan una vez: aprovéchenlas.

Acuario

Carta de la semana: El Loco.

Día de la suerte: Martes 12/8.

Colores: Amarillo y Verde.

Números de la suerte: 02, 09 y 28.

Signos compatibles: Géminis, Libra y Sagitario.

Piensen bien hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Últimamente están muy indecisos: enfóquense, concéntrense y piensen qué quieren para estar mejor. Semana de mucho trabajo y energías encontradas, retos y llamados de atención: hagan mejor las cosas. Madures, estabilidad; días para centrarse en lo que desean. Es tiempo de ahorrar, concentrarse, estudiar y trabajar. Paguen deudas y sanen su economía. Los buscan amores del pasado: no vuelvan. Las mentiras no son buenas pero los sacan de apuros: vale mentir. Resuelven trámites legales. Traten de relacionarse más. Si están en pareja, embarazo en puerta. Propuesta de mejora laboral y/o amor verdadero. Dios está detrás de ustedes para ayudarlos y mostrarles el camino para ser felices. No pierdan el tiempo en nada ni nadie que no sea para ustedes.

Mensaje: Sorpresa económica. Llega un dinero inesperado que les da alegría.

Piscis

Carta de la semana: La Torre.

Día de la suerte: Lunes 11/8.

Colores: Amarillo y Naranja.

Números de la suerte: 11, 17 y 18.

Signos compatibles: Amarillo y Naranja.

Momento de construir patrimonio. Les ofrecen un nuevo trabajo. Piensan volver a estudiar. Se quitan malos pensamientos, personas tóxicas y malas amistades. Por su bondad, suelen ser traicionados en el amor o el trabajo: eviten amistades laborales o amores tóxicos. Compren cosas nuevas para saber que su dinero vale. Semana de mucho trabajo y muchas alegrías; de mejorar hábitos y sentirse mejor. Termine lo que empiecen en los estudios. No crean chismes ni intrigas. Cambien su mentalidad: no se queden en lo que pudo ser; en que ayudaron a alguien que luego no los ayudó: traten de estar más positivos. Cuidado con traiciones amorosas o amores prohibidos. Arreglan problemas laborales o legales y tienen más riqueza.

Mensaje: Despertar de una nueva vida en estos días con energía positiva, más dinero y amor verdadero: pídanlo que será cumplido casi inmediatamente.