Ritual económico y efectivo para atraer riqueza en septiembre con 1 solo ingrediente
Con un sencillo ritual inspirado en el Feng Shui y utilizando solo una especia que seguro tenés en tu cocina, podés activar la prosperidad, atraer el dinero y favorecer la buena suerte durante septiembre.
A cinco días del mes de septiembre son muchas las personas que desean contar con dinero para afrontar necesidades, gastos e incluso permitirse algunos gustos. Sin embargo, en tiempos de crisis financieras, la estabilidad económica suele ser un desafío. Por eso, los rituales para atraer la abundancia se vuelven cada vez más populares, y en este caso te compartiremos uno muy sencillo que podés hacer en casa con tan solo un ingrediente de cocina.
Cómo usar un ingrediente de tu cocina para atraer prosperidad este mes
Según el Feng Shui, práctica de origen chino que busca la armonía de los espacios a través de la combinación de sus elementos, los rituales no solo permiten equilibrar el Chi y lograr bienestar personal, sino que también ayudan a activar la prosperidad financiera, espiritual y amorosa. En este sentido, existen ciertos ingredientes de cocina que son considerados aliados ideales para atraer la riqueza y la buena suerte.
De acuerdo al ritual que quieras realizar, será el ingrediente que debas elegir. Pero si lo que estás buscando es prosperidad económica para el mes de septiembre, el paso a paso que te compartimos se hace con una sola especia, la cual posee un fuerte vínculo espiritual con la expansión y la energía. Sus propiedades favorecen la circulación de la riqueza, la atracción de la buena suerte y la llegada de nuevas oportunidades de prosperidad.
Elementos necesarios:
- Una cucharada de canela en polvo
- Una intención clara
Cómo realizar este ritual para atraer dinero en septiembre
- Ubicarse en la entrada principal del hogar y es que representa el ingreso de la energía
- Tomar la canela en polvo con la mano
- Visualizar lo que se desea atraer; ya sea estabilidad económica, dinero
- Soplar la canela hacia dentro del hogar y repetir la frase: «Que la riqueza y la fortuna entren a mi casa. Que la prosperidad se quede en mi familia y que mis proyectos florezcan con éxito”
- Dejar reposar la canela durante varias horas para que la energía se integre
