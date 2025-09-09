Tres rituales de Feng Shui para alejar las malas energías de tu hogar

¿Sentís que en tu casa persiste una energía pesada que afecta tu bienestar personal, económico y espiritual? Aunque pueda parecer extraño, muchas veces esa sensación se debe a que los espacios no están protegidos o no cuentan con la correcta disposición de los elementos según las enseñanzas del Feng Shui. Cuando esto sucede, el Chi —la energía vital— no logra fluir con libertad y la armonía se ve interrumpida.

Tips para ahuyentar las malas energías de tu casa

El Feng Shui, práctica milenaria de origen oriental, busca justamente generar equilibrio en los ambientes y en quienes los habitan. Para lograrlo, establece una serie de reglas y rituales que permiten ordenar el hogar, eliminar las influencias negativas y propiciar la llegada de buenas energías.

Si querés recuperar la armonía perdida y evitar que las malas vibras sigan invadiendo tu espacio, el Feng Shui recomienda aplicar tres rituales simples pero efectivos para purificar el aire y abrir la puerta al bienestar personal, espiritual y económico.

Las tres cosas que tenés que hacer para eliminar malas energías

1. Limpiar con sahumerios o incienso natural

El humo de los sahumerios, especialmente los de sándalo o lavanda, ayuda a neutralizar energías negativas y atraer vibraciones positivas. Pasá el humo por cada rincón del hogar, prestando atención a las esquinas, donde suelen acumularse las malas energías.

2. Incorporar plantas purificadoras

Las plantas son aliadas fundamentales del Feng Shui. No solo oxigenan y purifican el aire, sino que también actúan como barreras contra la negatividad. Algunas de las más recomendadas son el bambú, la lavanda y el potus, que equilibran el flujo del Chi.

3. Ordenar y ventilar los espacios

El desorden bloquea el flujo de la energía vital. Una de las reglas más importantes es mantener los ambientes despejados, tirar lo que ya no sirve y abrir puertas y ventanas para que circule aire fresco. De esta manera, el hogar se renueva y se abre a nuevas oportunidades.