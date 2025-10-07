Predicciones de Ludovica Squirru: lo que depara el Horóscopo Chino este martes 7 de octubre 2025

Con la primera semana completa de octubre 2025 en marcha, es momento de levantar el velo sobre lo que el destino te tiene preparado. Si sos de los que se guían por las estrellas, preparate para sumergirte en el universo de Ludovica Squirru.

¿Qué susurran los astros? Acá desentrañamos, signo por signo, las predicciones más esperadas del Horóscopo Chino para tu animal. ¿Estás listo para saber si la fortuna te sonríe o te desafía?

Horóscopo Chino martes 7 de octubre 2025: revelaciones y advertencias de Ludovica Squirru

Repasamos a continuación las predicciones de Ludovica Squirru del Horóscopo Chino para este martes 7 de octubre 2025; conocé acá las claves del día y los desafíos y oportunidades para empezar la semana.

Martes 7 de octubre 2025. Ludovica Squirru nos recomienda:

Hacer servicio social.

Viajar.

Martes 7 de octubre 2025. Ludovica Squirru advierte que es mal día para:

Casarse.

Mudarse.

Decorar la casa

Cavar.

Visitar amigos/familiares

Construir

Horóscopo Chino: energía de este martes 7 de octubre 2025, según Ludovica Squirru

La energía que rige este martes 7 de octubre 2025 es:

Tierra Ying.

El signo del Horóscopo Chino de este martes 7 de octubre 2025 es: