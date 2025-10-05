Recibirán la peor noticia amorosa en octubre de 2025, según el horóscopo chino 

Dentro del horóscopo chino, octubre se rige por el signo del Perro. Se espera que sea un mes de muchos movimientos intensos en el plano emocional. De acuerdo con las predicciones de la astróloga Ludovica Squirru, varios signos podrían atravesar un período complejo en el plano amoroso. Algunos, incluso, quizá vivan verdades incómodas, rupturas o redefiniciones en clave sentimental.

Los signos que la pasarán mal en el amor en octubre 2025, según el Horóscopo Chino

El foco está en la lealtad, la autenticidad y la estabilidad emocional. Según la experta, los signos que no tengan esos aspectos consolidados podrían recibir una mala noticia sentimental o ver cómo un vínculo aparentemente sólido se tambalea.

Rata (1972, 1984, 1996, 2008): el horóscopo advierte sobre confusiones sentimentales y la posibilidad de que salgan a la luz situaciones no resueltas. ¿Una recomendación? No tomar decisiones apresuradas ni reabrir vínculos del pasado.

Búfalo (1973, 1985, 1997, 2009): si no se cerraron heridas emocionales, este mes podría traer rupturas o desencuentros. El estrés laboral puede impactar en la vida afectiva.

Serpiente (1977, 1989, 2001, 2013): los amores que comiencen en la primera mitad del mes podrían no prosperar. En las relaciones estables, se prevé la aparición de tensiones o verdades difíciles de asumir.

Dragón (1976, 1988, 2000, 2012): puede ser un período que derive en retrocesos emocionales y sensación de desequilibrio entre lo que se da y lo que se recibe en la pareja.

La principal recomendación es no tomar decisiones importantes durante la primera parte del mes ni hacerlo con base en las emociones. Se recomienda dar prioridad al diálogo y la introspección. Aspectos a trabajar:

La autoestima.

Honestidad emocional.

Si bien las predicciones marcan un panorama desafiante para algunos signos, es importante recordar que las crisis amorosas pueden ser el inicio de una etapa más auténtica. Las personas que están bajo los signo de Rata, Búfalo, Serpiente y Dragón deberán cuidar especialmente su mundo emocional. Pero todos los signos están llamados a revisar qué significa el amor en su forma más sincera.