Luna llena de la Cosecha 2026: a qué hora se verá el 26 de septiembre en Argentina

La última semana de septiembre tendrá uno de los eventos astronómicos más esperados del mes. La Luna llena de la Cosecha alcanzará su punto máximo el sábado 26 y podrá observarse desde Argentina. Además, aparecerá muy cerca de Saturno.

Septiembre se despide con un espectáculo en el cielo. El sábado 26 de septiembre de 2026 tendrá lugar la Luna llena de la Cosecha, nombre tradicional que recibe la Luna llena más cercana al equinoccio de septiembre.

El fenómeno alcanzará su fase completa a las 16:49 UTC, es decir, a las 13:49 de Argentina, de acuerdo con los calendarios astronómicos de Time and Date. A esa hora todavía será de día, por lo que el mejor momento para disfrutarla llegará después del atardecer.

En Buenos Aires, por ejemplo, la Luna saldrá alrededor de las 19:05 del sábado 26, prácticamente llena y con una iluminación cercana al 100%. Los horarios de salida varían algunos minutos según la ubicación dentro del país.

Por qué se llama Luna de la Cosecha

El nombre “Harvest Moon” o “Luna de la Cosecha” tiene su origen en las tradiciones del hemisferio norte y está relacionado con la agricultura.

Históricamente, la particular luminosidad nocturna alrededor de estas fechas ofrecía a los agricultores más tiempo de luz para continuar con las tareas de cosecha después de la puesta del Sol.

Hay además una característica astronómica detrás de esa tradición. Cerca del equinoccio de otoño del hemisferio norte, la diferencia horaria entre una salida de la Luna y la siguiente puede ser menor de lo habitual, haciendo que durante varias noches la Luna aparezca relativamente poco después del atardecer.

En Argentina, donde acaba de comenzar la primavera, se mantiene el nombre tradicional aunque su origen esté relacionado con la temporada de cosecha del hemisferio norte.

La Luna llena del 26 de septiembre tendrá una compañía especial

La noche tendrá otro atractivo.

La NASA anticipó que la Luna de la Cosecha aparecerá cerca de Saturno, que podrá distinguirse a simple vista como un punto brillante próximo a ella. También estará en la zona Neptuno, aunque este planeta es demasiado tenue para observarlo sin ayuda óptica y requiere binoculares o telescopio.

Para observar el fenómeno no será necesario utilizar ningún instrumento especial. Si el cielo está despejado, bastará buscar un lugar con buena visibilidad hacia el horizonte este después de la puesta del Sol.

Qué significa la Luna de la Cosecha en astrología

Más allá de la astronomía, las lunas llenas tienen también diferentes interpretaciones dentro de la astrología.

En esta tradición, una Luna llena suele asociarse simbólicamente con culminaciones, resultados, revelaciones y cierre de ciclos. Al tratarse de la Luna de la Cosecha, algunas corrientes astrológicas utilizan además la idea de “recoger lo sembrado”: observar qué ocurrió con decisiones, proyectos o relaciones iniciados meses atrás.

En 2026, la Luna llena se encontrará astronómicamente en la constelación de Piscis.

Estas interpretaciones pertenecen al terreno de la astrología y no cuentan con respaldo científico. Desde el punto de vista astronómico, una Luna llena ocurre cuando la Tierra se encuentra aproximadamente entre el Sol y la Luna y el hemisferio lunar orientado hacia nuestro planeta aparece completamente iluminado.

Un ritual simbólico para la Luna llena de la Cosecha

Para quienes siguen estas prácticas, la noche del 26 puede aprovecharse con un ritual sencillo vinculado con el concepto de cosecha.

Se puede escribir en un papel tres cosas conseguidas durante los últimos meses, incluso aquellas que inicialmente parecían pequeñas. Después, anotar algo que se desea dejar atrás y una intención para la nueva estación.

No hace falta quemar papeles ni utilizar elementos especiales. La propuesta es utilizar el momento como un ejercicio simbólico de balance y renovación.

La Luna permanecerá visualmente muy iluminada durante las noches cercanas al 26, por lo que quienes no puedan observarla exactamente ese sábado también tendrán buenas oportunidades durante las jornadas próximas.