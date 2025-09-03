Septiembre 2025: los fenómenos astrológicos que marcarán el mes con eclipses, tensiones y oportunidades

El noveno mes del año llega cargado de movimientos planetarios intensos, con cuadraturas, retrogradaciones y dos eclipses que influirán de manera directa en las decisiones y en la forma de relacionarnos.

La astrología anticipa que septiembre de 2025 será un período de contrastes, donde se entremezclan tensiones creativas y oportunidades de renovación. A lo largo de estas semanas, los tránsitos planetarios traerán llamados a la reflexión, desafíos emocionales y momentos propicios para la organización y el crecimiento personal.

Primeras tensiones: cuadraturas y ajustes

El 3 de septiembre, la Luna forma una cuadratura con Urano en Géminis, complicando la concentración y favoreciendo la impulsividad. Los astrólogos aconsejan mantener la calma y evitar decisiones críticas en esas horas.

Dos días después, el 5 de septiembre, Marte en Libra hace cuadratura con Júpiter en Cáncer, un aspecto cargado de energía creativa ideal para proyectos artísticos o para cumplir deseos profundos.

El 6 de septiembre, Urano inicia su fase retrógrada hasta febrero de 2026, invitando a revisar proyectos iniciados en los últimos meses para medir su viabilidad real y ajustar expectativas.

Eclipses de septiembre: momentos de revelación

El 7 de septiembre, la Luna Llena en Piscis coincide con un eclipse lunar del ciclo Saros 128. La energía será especialmente sensible, y se recomienda evitar discusiones, cuidar la mente y apostar por la calma interior.

El mes tendrá un segundo gran evento: el 21 de septiembre, cuando la Luna Nueva en Virgo coincida con un eclipse solar del ciclo Saros 154. La configuración planetaria, con oposiciones y trígonos, marcará un tiempo de cierre y apertura, donde lo viejo deberá dejar lugar a lo nuevo.

Encuentros planetarios clave

El 13 de septiembre, el Sol y Mercurio se encuentran en Virgo, ideal para organizar la rutina, ordenar espacios y encarar pendientes.

El 16 de septiembre, Venus en Leo se vincula con Marte en Libra y Quirón en Aries, favoreciendo conversaciones delicadas en relaciones.

El 17 y 18 de septiembre, Mercurio se opone a Saturno y entra en Libra, generando un clima de negociaciones y discusiones profundas. El día 19, su oposición con Neptuno y su trígono con Urano y Plutón forman una figura de cometa que potencia la comunicación, aunque advierte sobre la necesidad de cautela frente a discursos grandilocuentes.

Ese mismo día, Venus entra en Virgo y activa una cuadratura con Urano, que puede sacudir vínculos, provocando tanto rupturas como renovaciones.

Finalmente, el 22 de septiembre, Marte ingresa en Escorpio y activa tensiones con Plutón, un aspecto que pide soltar lo innecesario y atender la salud física y emocional.

Un mes de limpieza y renacimiento

Los astrólogos coinciden en que septiembre será un mes para revisar hábitos, soltar cargas y reorganizar prioridades. Los eclipses marcan finales y comienzos, mientras que las cuadraturas obligan a enfrentar lo que ya no funciona.

La recomendación es clara: evitar la impulsividad, cuidar el cuerpo y la mente, y transformar la energía de tensión en oportunidades de crecimiento. Solo soltando lo viejo será posible abrir espacio a lo nuevo.

Con información de Cafe Astrology