Hospital de Catriel: pese a las promesas del gobierno, se agrava la crisis

Integrantes del hospital marcharon el martes por el centro de la ciudad. El próximo miércoles habrá otra.

Sobre el acceso norte de Catriel, camino a La Pampa, se encuentra la imponente obra del nuevo hospital de Catriel. Un edificio de 5000 metros cuadrados que será uno de los más grandes de la provincia, sin embargo a pesar de varias promesas del gobierno provincial sigue con las puertas cerradas. A unos dos kilómetros de allí, en el corazón de la ciudad, se encuentra el histórico centro de salud que atraviesa una grave crisis institucional. Así lo manifiesta personal de todas las áreas que se involucraron en una cruzada por las condiciones laborales, entre otros reclamos.

La falta de personal es otro pedido histórico el sector, actualmente el área de ginecología no cuenta con ningún profesional. Se hacen derivaciones a Cipolletti. En febrero se hicieron solamente cuatro prácticas quirúrgicas en el área de traumatología pero ninguna cirugía, no se están programando por falta de personal.

Deuda 3 millones de pesos sería la deuda con los proveedores, lo que está impidiendo el reabastecimiento de insumos básicos.

El martes, empleados, con apoyo de la sociedad, se movilizaron por el centro de Catriel para reclamar una larga lista de reclamos tanto a las autoridades de hospital como al ministro e salud de Río Negro, Fabián Zgaib. El miércoles próximo habrá una nueva movilización.

El conflicto se desató hace un par de semanas cuando empleados sanitarios se declararon en estado de asamblea permanente y movilización.

La falta de profesionales, insumos y medicamentos es uno de los principales reclamos.

No hay insumos ni medicación para nadie: ni para los que tienen, ni para los que no tienen obra social.(...) Hay fuga de profesionales" Señaló uno de los profesionales del hospital

Además denuncian “irregularidades” en la el pago de haberes en el grupo de trabajadores hospitalarios que están sin nombramiento y desde hace varios meses no cobran.

Hace más de una semana reclaman la presencia del funcionario de provincia.

“Hoy no hay insumos ni medicación para nadie. Ni para los que tienen, ni para los que no tienen obra social. Al consultar, desde arriba, nos dicen que no hay plata. Estamos teniendo fuga de profesionales médicos que se van porque no son contenidos, muchos servicios trabajan desamparados y sobrecargados”, explicó uno de los profesionales de hospital.

La problemática, dicen, es de antaño y estructural. Otro de los pedidos de los trabajadores fue la activación del Consejo de Salud que finalmente se conformó en las últimas horas.

Creen que es un espacio para poder plantear las complejidades del sector y buscar soluciones.

Movilizaciones

En dos de las movilizaciones, hicieron más de cuatro durante este mes, participó la legisladora provincial por el Frente de Todos y exempleada del hospital Daniela Salzotto.

En esa oportunidad la psicóloga aseguró que el hospital debe 3 millones de pesos.

“No llegan los recursos porque tiene una deuda de casi tres millones de pesos con proveedores y hasta que no les cancelen nadie quiere reabastecer. Se debe desde insumos básicos y farmacia hasta el agua mineral ”, indicó.

La última visita pública de Zgaib a Catriel fue el 20 de diciembre del año pasado. Allí se refirió a la obra de la hospital y aseguró que se inaugurará, pero no dio precisiones de cuándo.

Además, confirmó que no será de alta complejidad, por la dificultad de conseguir profesionales, pero tendrá cuatro habitaciones tipo UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva).

Días atrás, la dirección del hospital a cargo de Laura Leiva, informó que se abrirán 100 puestos de trabajo para el nuevo servicio de Salud Pública.