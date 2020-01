Hoy se realiza una reunión clave por los despidos en Vaca Muerta

Vaca Muerta busca conseguir algo de oxigeno para salir de la parálisis que arrastra desde fines del año pasado. Representantes del sindicato Petroleros Privados y Petroleros Jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa se reunirán con directivos de las compañías. No será un encuentro más, se trata de la primera reunión que dirigirá el flamante ministro de Trabajo de Nación, Claudio Moroni. El 28 vence la conciliación y los gremios pretenden solucionar el conflicto antes de la fecha de cierre.

Ayer el secretario general de los petroleros, Guillermo Pereyra, realizó una nueva asamblea. Esta vez fue en el yacimiento Dorsal Norte, cerca de Plaza Huincul, y la semana que viene desembarcará en áreas de Vaca Muerta. El objetivo del sindicato es generar el clima para llegar el 23 de enero con fuerza a la masiva asamblea prometida para la capital neuquina.

El sindicalista aseguró que las cámaras empresarias “están estirando el tiempo” y pidió que políticos de diversos sectores se sumen al reclamo y a la megaasamblea de la semana próxima. “Queremos invitar a los legisladores nacionales, del partido que sea, que representan a la provincia de Neuquén, los vamos a invitar para sumarse a nuestra propuesta, porque acá están los intereses de la provincia de Neuquén”, expresó.

“Vamos a demostrar, de una vez por todas, la fuerza de esta organización sindical”, dijo Pereyra y se mostró confrontativo.

En la asamblea el gremialista expresó que el reclamo no es solo del sector petrolero. Argumentó que cuando cae la actividad de la industria, los comercios “se vienen abajo” y las arcas municipales y provinciales también sufren el revés. “Tienen que estar comprometidos los intendentes. Nos deben acompañar. Se les están cayendo los ingresos por regalías. Nos quieren llevar por delante a Neuquén y no nos vamos a dejar”, sostuvo.

Antes del cierre de la asamblea, Pereyra volvió a remarcar que, si después del 28 de enero se concretan los despidos, se parará toda la actividad en el sector y las medidas se levantarán solo cuando haya un acuerdo general firmado.

“La paz social no se construye con una sola pata. Se construye con nosotros, el gobierno nacional, provincial y las empresas. Con trabajadores en la calle no hay paz social. No es responsabilidad de los trabajadores la alteración de la paz. Es responsabilidad de los empresarios”, concluyó Pereyra.

El encuentro de hoy se llevará a cabo en Capital Federal y se espera que pueda existir un principio de acuerdo. Pese a que la megaasamblea del 23 no pareciera depender del éxito de la reunión, servirá de medida para conocer el estado de ánimo de toda la industria.