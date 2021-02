Iba a la laguna Vaca Lauquen y encontró esta cascada escondida en el norte neuquino

" …Escondida atrás de la rama que el Ñire plegó sobre su nariz para estornudar sobre su codo y no contagiar a nadie…y la vi. ¡Ahí estaba…! Escondida detrás de esa rama. Si el Ñire hubiese estornudado sin plegar su rama, ni la veo, mire lo que le digo y paso de largo. No me entero que había una cascada. ¿Qué me cuenta…? Y atrás de la cascada, también escondido, ese pajarito. ¡Ahí lo tiene…! ¿Y sabe porque se esconden…? Porque les da vergüenza ser tan lindas… Es que todo aquí es tan bonito…!!!

Y, entonces, para que no confunda con tantos Ñires que hay por aquí, le explico como llegar a esta hermosa cascada…Imagine que está en Andacollo, tome por la ruta provincial 43 como yendo a Las Ovejas.

El norte neuquino ofrece sorpresas como esta cascada. Solo es cuestión de recorrer para maravillarse a cada paso. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Un poquito antes de Las Ovejas (3/4 km) hay una rotonda con un cartel que le indica a la izquierda las lagunas de Epulauquen a 38 km. El camino, de tierra, está impecable.

Antes de llegar a las lagunas se va a topar con un puesto de Gendarmería y, justo a la izquierda, sale un camino a la izquierda que lo lleva a la laguna Vaca Lauquen. En total serán unos 6 km que se pueden hacer con cualquier vehículo mientras no sea muy pequeño.

Una linda escala camino a la laguna Vaca Lauquen. Foto: Ricardo Kleine Samson.

Mientras va a esta maravillosa laguna, a mitad de camino, a su derecha, la verá detrás de un Ñire que no será necesario que estornude para que la pueda descubrir. Desde allí, deberá caminar unos 300 / 350 mts hasta llegar a ella. Vale la pena, porque el agua es entusiasta y se abre camino por donde puede

Como consejo, le sugiero llevar barbijo por las dudas se le dé por estornudar a los Ñires…