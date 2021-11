Ibero votó en Viedma: «Hoy puede ser algo épico o seguiré en el ministerio de Salud»

Mercedes Ibero, segunda candidata en la lista de Juntos Somos Río Negro, arribó a la Escuela Primaria N° 339 de Viedma pasada las 10. Luego de sufragar, afirmó que se aguarda mejorar los resultados de las PASO y que el caudal de votos sea mayor que en las elecciones primarias.

«Feliz de poder votar, de poder elegir y poder reivindicar la democracia», dijo Ibero, tras votar en la escuela ubicada en pleno centro de la capital rionegrina. Estuvo acompañada por su hija y su hijo, y la presidenta del Concejo Deliberante de Viedma, Maricel Cevoli.

La funcionaria de Salud, sostuvo que como en las PASO el resultado de las elecciones «lo voy a esperar en Viedma. Estaré en mi casa y luego me acercaré donde están todos». A su vez, destacó que «fue maravillosa la campaña».

Ibero se refirió al caudal de votos y expresó que será «mayor que en las PASO. Me parece que mucha gente no le dio la importancia que tenían las PASO y también por el covid. No hubo tanta cantidad de electores, pero me da la sensación que ahora serán más».

«Hoy puede ser algo épico o seguiré en el ministerio de Salud. Donde los rionegrinos decidan», finalizó la candidata de JSRN y secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro.