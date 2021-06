Imputan a Colicheo por el homicidio de Javier Videla, el empleado judicial de Roca desaparecido

El Ministerio Público Fiscal imputó esta mañana a Antonio Gregorio Colicheo, quien ya está señalado por otros delitos conexos a la desaparición de Javier Videla, el homicidio agravado del empleado judicial. La audiencia de reformulación de cargos se realizo en la modalidad virtual y allí se estableció la presunción de que el imputado mató a Javier Videla.

El detenido y único imputado era acusado, hasta el momento, del secuestro del empleado judicial desaparecido. En la audiencia estuvieron presentes la jueza de Garantías Natalia González, el fiscal titular de la Unidad Temática N°1 Luciano Garrido, el imputado Colicheo (desde el Penal 1 de Viedma), la defensora oficial Silvana Ayenao y el abogado defensor de la familia, Marcial Peralta, acompañado por Elsa Gallego, la madre de Javier Videla, quien es querellante en la causa.

“Se ha agravado la plataforma fáctica, que siguiendo los indicios que hemos reunido a esta altura y que se han analizado, los mismos son congruentes para entender que lamentablemente Javier Videla a perdido la vida en manos del imputado”, enfatizó el fiscal del caso Luciano Garrido.

“También lamentablemente no hemos podido encontrar el cuerpo sin vida, lo cierto es que tal circunstancia no se torna un impedimento para imputar el delito de homicidio agravado. Para ello tengo en cuenta los lineamientos del Superior Tribunal de Justicia presentados tanto en la causa Solano como en el caso Colque”, explicó el representante fiscal.

Por su parte, la defensora pública penal Silvana Ayenao de la Cuarta Circunscripción que asiste al imputado, se opuso a la reformulación ya que “la prueba al entender de esa parte es la misma que la formulación de cargos inicial, no es concluyente y esta defensa lo entiende de manera diferente”.

Entre algunos elementos, la defensora señaló que “por un lado no es cierto que el arma sea de quien la denunció como robada, tampoco está acreditado que la zapatilla sea de Videla”.

La defensora agregó que “no hay análisis de por qué mi asistido ha dado muerte a este hombre, no hay nueva evidencia que sustenta esta ampliación”.

Sin embargo, la Jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos tal lo mencionado por la fiscalía. De esta manera el sujeto de 32 años quedó imputado por los delitos de “portación de arma de fuego de uso de guerra sin la debida autorización legal, privación de la libertad agravada, homicidio en grado de tentativa y homicidio criminis causa, ambos agravados por el uso de arma de fuego, todo en concurso real”, según los Artículos 189 inc. 2 cuarto párrafo, 142 inc. 1°, 79, 42, 80 inc. 7°, 41 bis y 55 del Código Penal.