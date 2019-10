Incidentes en el municipio de Roca: intervino la fiscalía

Mientras avanza la denuncia por los incidentes y la rotura de los vidrios que se produjo esta mañana en el edificio municipal con referentes de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) y del Movimiento de Acción Popular (MAP), el fiscal Ricardo Romero abrió un canal de diálogo para iniciar un proceso de negociación.

En tanto que el titular de la CTA, Rodolfo Aguiar, salió a cuestionar la gestión del intendente Martín Soria y responsabilizó a la policía por las violentas acciones ocurridas esta mañana.

Tras reunirse con las autoridades municipales, Romero explicó al grupo de manifestantes que el municipio requería el listado de vecinos que intentan acceder a un loteo social. Pero los manifestantes se negaron a entregar una nómina al entender que desde la comuna iban a tomar represalias contra los referentes que reclaman un terreno.

Entre los voceros que dialogaron con el fiscal se encontraban Carlos Goinhex y Miguel Báez, dos de las personas que ingresaron de manera violenta al municipio, según la denuncia que presentaron las autoridades municipales este mediodía y el video que dieron a conocer sobre los incidentes.

Romero llegó acompañado por la Fiscal Jefe, Teresa Giuffrida, además de la fiscal Julieta Villa y las adjuntas Ana Hernando y Natalia Pascual.

Unas 80 personas se mantenían este mediodía en las puertas del municipio a la espera de obtener una respuesta por los lotes sociales que están en disputa en la zona norte.

Cabe recordar Goinhex reclama la división de 22 lotes que la comuna entregó a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y según explicó en varias oportunidades, es el resultado de una negociación política tras las últimas elecciones municipales. Desde la comuna, aseguran que unos 60 vecinos de esa agrupación presentaron sus solicitudes y tras un relevamiento se decidió otorgarle esos predios, pero negaron cualquier vinculación política.

Como consecuencia de la puja, esta mañana la CTA convocó a una protesta -que encabezaron los referentes de ODEL y el MAP- que tuvo su momento de tensión cuando accedieron al edifico y a las patadas rompieron vidrios y muebles. Una de las ventanas que da a la dirección de Tránsito también fue destrozada de un piedrazo.

Aguiar criticó a Soria

El referente de la CTA, Rodolfo Aguiar salió a cuestionar al intendente Martín Soria y dijo que fue la propia policía la que “provocó a los manifestantes”.

“Sorprenden las declaraciones de Soria haciendo referencia a mi persona. Son iguales a las realizadas hace una semana por Desarrollo Social de la Nación y el gobierno de Cambiemos. Una clara muestra de los vínculos que un sector del PJ mantiene con el macrismo. Pareciera ser que coinciden en sus discursos y en sus políticas”, lanzó el dirigente quien también pidió que se investiguen loteos de tierras fiscales para viviendas a orillas del río Negro.

“Qué culpa tengo yo si el intendente decide entregar lotes sólo a algunos vecinos y vulnerar los derechos de otros miles que se sienten discriminados. No está terminando su gestión al frente de la comuna de la mejor manera. Las falencias de su mandato y desequilibrios no los va a disimular poniendo como excusa a quienes ni hemos intervenido en los aludidos conflictos. Si uno gobierna sólo para los amigos, hay que hacerse cargo de las consecuencias. Si existiera transparencia en la entrega de tierras, esto no le estaría pasando al Ejecutivo”, agregó el dirigente.