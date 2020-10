Incluyen en el presupuesto 2021 la ampliación de la planta potabilizadora de agua de Viedma

El senador nacional Martín Doñate utilizó sus redes sociales para anunciar con "enorme satisfacción y alegría" que en el dictamen del presupuesto nacional para 2021 se incluye la obra de ampliación de la planta potabilizadora de agua y redes para Viedma, con un inversión de 155 millones de pesos.

Dijo Doñate que le transmitió la novedad al intendente Pedro Pesatti y al titular del bloque de concejales del Frente de Todos, Luciano Ruíz.

La información causa sorpresa en la capital provincial, porque no está claro el tipo de obra que se llevaría adelante.

Al respecto RÍO NEGRO consultó a Fernando Curetti, titular del Departamento Provincial de Aguas, y dijo "no tener novedades de lo anunciado" porque "el proyecto completo es de 690 millones" y está en la etapa de "análisis técnico" en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Agregó el funcionario que "recién hace un par de semanas firmamos el convenio específico por Catriel, que es el primero que enviamos, así que entendemos que en estos días estaremos firmando el convenio por lo que es el Plan Director de Viedma".

"Ahora, si ese plan sale por los 690 millones o solamente es una etapa que obviamente es la prioritaria –que es la planta- eso no lo tenemos todavía" dijo Curetti y agregó que "no sabemos qué definición tomará Nación al respecto si le hace algún recorte presupuestario pero no de obras. Quiero que quede claro: si se hace la planta sola y no todo el plan director bienvenido sea porque obviamente es lo que más necesitamos nosotros tener una planta nueva. Si logramos hacer todo el plan director mejor aún, de todas maneras son obras que se hacen en etapas".

Sostuvo que ese tipo de trabajos "llevan más de dos años de ejecución y, si avanzamos ahora en una etapa, por ahí el año que viene resolvemos avanzar en alguna otra y así podemos ir haciendo avanzar la obra, si podemos hacer toda la obra completa mucho mejor y vamos a tratar de pelear por eso".

Curetti explicó que los 690 millones no son solo para la planta "es todo el Plan Director, incluye cisterna de reserva, un acueducto nuevo, la toma de agua potable, con su acueducto de agua cruda, se hacen redes, hay un montón de cosas".