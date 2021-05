Independiente perdió de local y quedó afuera de la zona de clasificación

Pésimo balance para Independiente en la jornada maratónica de partidos por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional. Su derrota como local, 1 a 0 ante Atlético Tucumán, se sumó la victoria de Unión de Santa Fe, por el mismo resultado, sobre Defensa y Justicia.

El equipo que dirige Julio César Falcioni, quien no estuvo en la cancha en el duelo de hoy, jugó mal y perdió con el Decano por el gol de Leonardo Heredia de cabeza en la primera parte. El ''doble 9'' con Jonatan Herrera y Silvio Romero no dio resultado y el Rojo no pudo marcar. Otra floja actuación del colombiano Andrés Roa, cuyos desempeños no han sido satisfactorios desde que llegó al club.

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe dio una muestra de carácter luego de padecer varios casos de coronavirus. Entre ellos, hoy no pudo contar con su goleador Augusto Lotti. El tanto de Heredia es la ratificación de uno de los mejores volantes del certamen, quien entre otros le marcó a Boca en La Bombonera.

Unión de Santa Fe, que jugó en el mismo horario, aprovechó la situación. Con el 1-0 que logró sobre el cierre ante Defensa y Justicia, por el tanto de Zenón, el Tatengue llegó a 18 puntos y lo pasó a Independiente (17) en la tabla. Los dirigidos por Azconzabal quedaron en el cuarto puesto, el último de los que otorga un boleto para llegar a cuartos de final.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡El primero del pibe! Kevin Zenón metió su primer gol en Primera y le dio la victoria a Unión sobre Defensa y Justicia.#DYJUNIxTNTsports pic.twitter.com/qOhgva20jq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 2, 2021

Cabe mencionar que el Halcón de Varela no pudo completar el banco y Sebastián Beccacece tuvo que poner varios jugadores alternativos, por los 12 casos de coronavirus de la semana.

En la última fecha de la etapa de clasificación, Unión jugará el clásico de Santa Fe contra Colón en el duelo interzonal. El Sabalero ya se aseguró el primer lugar de la zona 1.