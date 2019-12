Pocitos

“Vincit qui se vincit” dice el escudo de un colegio inglés de Viña del Mar, Chile. Pensamos que puede significar, ya que está en latín,

“Vence quien se vence”. Otra frase en latín dice “Res non verba”, que quiere decir “Hechos y no palabras”. Estos latinos sí que la sabían. Tenían una vida ¿dura o regalada? Un poco como en todos los tiempos. Las clases acomodadas la pasaban de diez, las otras no la pasaban tan bien. Todo igual que ahora. Por algo somos de descendencia latina.



Nadie es perfecto y tiene miles de defectos. Lo importante es vencer a ese enemigo que está dentro de nosotros. Muchos le dicen “tener fuerza de voluntad” para superar ese “diablito” que está en el interior.



El resumen de eso es la frase mencionada primero. Es más fácil seguir y decir que nos acepten así, pero no es la forma de convivir en el mundo. Debemos vencer esas ganas de… ¿de qué? Tal vez de tener más que otro, sin importar la forma de obtenerlo. Eso es exclusivo de los políticos. Ellos no se vencen a sí mismos y “se dejan llevar”.



La segunda frase es casi especialmente para gobernantes, políticos y sindicalistas. Se llenan la boca de frases, promesas, ofertas, propuestas, juramentos, convenios y esperanzas, para luego no cumplir.



Después de haber conquistado la buena voluntad e inocencia del votante, asumen el cargo, se olvidan y se les tilda de mentirosos. Es que a fin de obtener el voto deliran y luego afirman no haberlo dicho o que no les dan dinero. Hechos y no palabras, y sobretodo no jugar con la gente. Es una inmoralidad. Estudien (¿podrán?) a las antiguas culturas y tal vez aprendan algo.

Ivonne Henrich

