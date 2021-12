Inicio anticipado de campaña en Roca

Es incómodo y antipático el debate que compara cuántas obras les asignó el Presupuesto rionegrino a cada ciudad. Se corre el riesgo de no mirar a la Provincia como un todo. Pero es necesario porque muestra el desequilibrio en las asignaciones presupuestarias.

En líneas generales, los números del Presupuesto rionegrino 2022 repiten el esquema de Nación, donde los del palo reciben más y los ajenos reciben menos. Nada nuevo, pero poco razonable.

El reclamo roquense por la severa disparidad en los montos asignados, tuvo rápida respuesta de la gobernadora Arabela Carreras, que dijo: “Cuando tenemos quejas como en el debate del Presupuesto de que no se hacen obras en algunos municipios, les decimos que mucho tiene que ver cuando el intendente fue pro activo para lograr las obras”. Claramente es una respuesta para la jefa comunal y para Roca en su conjunto.

De todos modos, los números son contundentes y muestran cómo Roca está prácticamente fuera del eje central de obras de la provincia. A Roca le asignaron 434.263.625 pesos para obra pública, mientras que a Cipolletti le asignaron 1.443.868.432 pesos garantizados para obras, Viedma logró 2.497.306.609 pesos y Bariloche 2.548.474.159 pesos.

Ni siquiera está cerca del lote principal de comunas que fueron claramente favorecidas.

¿Se puede resumir semejante desigualdad sólo en si el intendente es un buen o un mal gestor? No creo que sea una respuesta justa, porque simplemente por la envergadura de la ciudad se merece mucho más. Porque hay demandas y necesidades que están a la vista y que se ven desde hace años en Roca. Que la intendenta no gestione es una cosa y que la Provincia no quiera ver es otra muy diferente.

¿Qué parámetros se usan para saber si Gustavo Gennuso, Claudio Di Tella o Pedro Pessatti son mejores gestores que Soria?.

No lo sé, pero está claro que los números del Presupuesto suenan a un inicio anticipado de la campaña con miras al 2023.