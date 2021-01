Instalan un parador en una playa de Bariloche y denuncian falta de seguridad

La instalación de un parador, patrocinado por una reconocida empresa dedicada a la venta de combustibles y lubricantes en el país, en la playa del Viento en el lago Moreno, causó indignación entre los padres de Andrés Quinteros.

Mirta Nicolás y Juan Manuel Quinteros se encontraron con el parador este martes al mediodía cuando concurrieron a la playa, como tantas veces lo hicieron desde que su hijo desapareció la noche del 9 de diciembre pasado, en el lago Moreno.

El parador luce reluciente en la playa del Viento, en el lago Moreno. (Foto Marcelo Martínez)

Allí, en la playa hacen su duelo por la ausencia de Andrés. Tienen bronca y su malestar es con las autoridades de la Municipalidad de Bariloche. Sienten que no hay un mínimo respeto por el dolor que sobrellevan porque el cuerpo de Andrés todavía no aparece a pesar del esfuerzo del personal de Prefectura Naval que continúa con el rastrillaje en el lago.

Entienden que nadie aprendió nada, a partir de la tragedia de su hijo. Andrés salió la tarde del 9 de diciembre pasado a pescar con un conocido, que tenía un kayak. Ninguno entró al lago con chaleco salvavidas. No había nadie en la playa del lago Moreno que les impidiera esa actividad arriesgada.

Los padres de Andrés Quinteros criticaron a la Municipalidad por autorizar el funcionamiento de un parador en una plata sin guardavidas. (foto Marcelo Martínez)

“Supuestamente la delegación municipal de esta zona autorizó este evento, pero no hay guardavidas, no hay seguridad; no hay nada”, lamentó Mirta, en comunicación con RÍO NEGRO.

“Se va a vender tal vez cervezas y no hay nadie que controle. ¿Cómo puede ser que no haya guardavidas?”, planteó la mujer.

Recordó que cuando le pidieron ayuda a la Provincia y al Municipio para contar con un baño químico mientras buscaban a su hijo desaparecido por las costas del lago, nadie les ayudó.

Juan Manuel expresó su malestar con la responsable de Protección Civil de la Municipalidad, Patricia Díaz. “Se ve que por este evento era el apuro que tenía Díaz para que cortáramos la búsqueda a los pocos días que habían empezado”, comentó el padre de Andrés. “Patricia Díaz quería terminar el operativo de búsqueda a los dos días”, afirmó.

Otra jornada calurosa en Bariloche y cientos de personas concurrieron a la plata del Viento, en el lago Moreno, que no tiene guardavidas. (Foto Marcelo Martínez)

Y lamentó que cuando ellos pidieron ayuda, la respuesta de los funcionarios del intendente Gustavo Gennuso fue que no había recursos. Y preguntó: ¿Quién habilita este tipo de cosas? No hay seguridad, no hay nada”.

Ana Laura Quinteros, hermana de Andrés, lamentó que tampoco tuvieron en las dos semanas últimas una respuesta a los llamados que le hicieron a la fiscal del caso Betiana Cendón. “No sabemos cómo sigue la investigación”, aseguró la joven.

Fuentes oficiales explicaron esta tarde de martes que personal de Prefectura sigue con la búsqueda del cuerpo del joven en el lago Moreno. Aclararon que los buzos ya no están en el operativo, solo continúan con personal en un bote.

El público buscó en el parador del lago Moreno algo para refrescarse en una jornada soleada de altas temperaturas en Bariloche. (Foto: Marcelo Martínez)

La desaparición

Andrés salió la tarde del 9 de diciembre último a pescar con Marcelo Vera, que tenía un kayak. Fueron hasta la zona oeste de Bariloche y se internaron alrededor de las 19 en el lago Moreno. Era una tarde cálida, pero comenzó a soplar el viento con fuerza y les dio vuelta la embarcación.

Según relató Vera a la familia, Andrés les dijo que se quedara aferrado al kayak y que él nadaría hasta la costa en busca de ayuda.

Andrés sabía nadar. Vera relató a la familia que no había podido observar si su amigo había llegado a la playa.

Vera salió a la costa con la ayuda del kayak. Tenía principio de hipotermia. Esa misma noche, personal de Prefectura Naval empezó la búsqueda de Quinteros, que tenía 34 años. Al día siguiente, Mirta y su familia se enteró de que su hijo había desaparecido en el lago. Allí, empezó la lucha por encontrarlo.