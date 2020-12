"Se me agotó la esperanza", dice la madre del joven desaparecido en un lago de Bariloche

Hace una semana, Mirta Nicolás estaba tranquila. Hacía planes con su esposo, Juan Manuel, de cómo se organizarían para celebrar las fiestas de fin de año. Sabía que no podría abrazar a su hija, Andrea para Navidad, porque vive en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, estaba contenta porque le había prometido viajar a Bariloche para pasar juntas el Año Nuevo. De todos modos, Mirta tenía a su lado a su hija menor, Ana Laura, y su hijo, Andrés.

Hoy, Mirta piensa solo en recuperar el cuerpo de su hijo, que desapareció hace una semana en el lago Moreno de Bariloche.

La mujer ya está convencida de que Andrés no logró llegar hasta la costa. Su corazón le dice que sobrevivió. “Se me agotó la esperanza. Se me fue”; explica, angustiada. “Pero quiero recuperar el cuerpo y darle cristina sepultura”, afirma.

Relata que mantuvo la esperanza de que podría encontrar a su hijo y abrazarlo hasta el viernes. Pero las bajas temperaturas que cayeron el fin de semana, hasta con una pincelada de nieve en las altas cumbres, destrozaron la ilusión. El milagro que Mirta durante casi cuatro días imploró a la orilla del lago no sucedió.

Dice que Andrés había cumplido el 4 de diciembre pasado 34 años. Andrea recuerda que hasta hicieron una videollamada desde Comodoro Rivadavia para sumarse al festejo con su su hermano, que había saludado a su sobrina, de 3 años.

Personal de Prefectura busca desde hace una semana a Andrés Quinteros en el lago Moreno de Bariloche. (Foto Alfredo Leiva)

Andrés salió la tarde del 9 de diciembre último a pescar con un conocido, Marcelo Vera, que tenía un kayak. Fueron hasta la zona oeste de Bariloche y se internaron alrededor de las 19 en el lago Moreno, sin salvavidas. Era una tarde cálida, pero comenzó a soplar el viento con fuerza y les dio vuelta la embarcación.

Según relató Vera a la familia, Andrés les dijo que se quedara aferrado al kayak y que él nadaría hasta la costa en busca de ayuda. Pero Vera dijo que no había podido observar si pudo llegar a la playa.

Vera logró llegar hasta la costa con la ayuda del kayak, con principio de hipotermia. Esa misma noche, personal de Prefectura Naval empezó la búsqueda de Quinteros.

Al día siguiente, Mirta y su familia se enteró de que su hijo había desaparecido en el lago. Allí, empezó la lucha por encontrarlo. “Ya con vida no lo vamos a encontrar”, dice, resignada. Es que pasaron 7 días.

Y si bien, Mirta destacaba que su hijo era fuerte, que sabía nadar. El paso de los días le borró de un plumazo la fe de que lo hallaría herido posiblemente en alguna cueva o inconsciente en alguna playa.

Afirma que se mantiene firme por el apoyo de su familia. También, por el respaldo que recibe de las personas sencillas que se acercaron esta semana a colaborar con la búsqueda, a alcanzarle un termo con agua caliente o brindarle un mensaje de aliento. “La clase política es una miseria de gente”, sostiene, enojada.

“Un panadero de acá a la vuelta nos mandó una docena de facturas, una vecina de Lago Moreno nos facilitó un motorhome para poder estar las horas que pasamos en el lago”, valora. Agradece a una persona que tiene camiones atmosféricos que le ofreció alcanzarles un baño químico. “Porque la Municipalidad y la Provincia no acercaron nada”, dice, indignada.

“Vemos que no estamos apoyados por la gente que votamos. Es como que estamos a la deriva”, lamenta. “No les importa nada. Ninguno se acercó a la playas”, asegura.

Las personas que se acercaron en forma desinteresada a colaborar con la búsqueda del joven barilochense. (Foto Gentileza)

Y cuestiona al jefe de Gabinete municipal, Marcos Barberis, que le advirtió que los guardavidas estaban colaborando con la búsqueda solo para meter el reclamo que ellos tienen contra el Municipio. Mirta reconoce que se enojó mucho frente a ese planteo del funcionario municipal.

Cuenta que los primeros 3 días casi no durmió por la angustia. Las horas se hicieron eternas. Está muy agradecida con el personal de Prefectura que sigue rastrillando el lago todos los días, con todas las personas que de forma desinteresada se sumaron a la búsqueda. Esta semana sumaron un helicóptero a la búsqueda y personal del Splif.

“Sé que fue una negligencia de él, que salió al lago sin salvavidas, pero quiere recuperar su cuerpo”, reitera. “Estoy con la fuerza suficiente para seguir la lucha en este Bariloche que tenemos”, afirma su esposo y padre de Andrés.

Lamentó que no hay guardavidas en la playa del Viento, en el lago Moreno. Y anuncia que luchará para que haya un parador en ese sector de la ciudad, que haya seguridad y para que dejen las costas libres. Es que en la búsqueda de su hijo por las costas del Moreno se toparon con varios alambres, que se internan hasta el lago e impiden el paso. También, peleará para que se abra una calle. “Lo voy a seguir por mi hijo”, afirma Juan Manuel.

Mirta volverá mañana a la costa del Moreno. Está convencida de que el lago en algún momento le devolverá a su hijo.