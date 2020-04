Internas, críticas y tensión entre poderes por la liberación de presos

Motín de los presos de Devoto. Fue el hecho que precipitó una negociación con el gobierno nacional por las domiciliarias. Foto: AP

La posible liberación de miles de presos comunes por los reclamos frente a las condiciones sanitarias en las cárceles, en medio de la epidemia del coronavirus, generó fuertes cruces entre el gobierno y la oposición, pero también mostró posiciones encontradas dentro del oficialismo. En el caso de la Provincia Buenos Aires, la más afectada por el tema, también generó reacciones de representantes de la Justicia.

“Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad”, dijo el presidente Alberto Fernández el lunes, y se mostró a favor de las “libertades restringidas” de presos, controladas por dispositivos electrónicos. En los últimos días se habían producido motines y protestas en la cárcel de Devoto, en Capital, los penales de Florencio Varela, en Buenos Aires, y prisiones de Santa Fe y Corrientes, que luego se replicó también en Mendoza.

Asociaciones de familiares de víctimas denuncian que las liberaciones ya comenzaron.

Horas antes, una postura diferente había planteado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , quien advirtió que los jueces que liberen presos podrían ser sometidos a juicio político si no cumplieran con la obligación de informar previamente a la víctima. “Algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable. Las penas están para ser cumplidas”, lanzó.

Pero la reacción interna más fuerte llegó desde Buenos Aires y otra vez lo tuvo como protagonista al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que ya había tenido choques con la gestión de seguridad nacional.

“Si fuera por mí, no sale ninguno”, sostuvo Berni y aseguró que es “un verso” que se pueda controlar a los presos beneficiados con domiciliaria con las pulseras electrónicas. “No hay una cantidad suficiente para todos los que quieren liberar”, señaló. Además, cuestionó que “los organismos de derechos humanos quieren que los presos estén afuera”.

Desde la oposición, las críticas fueron aún más duras. “Esto que comenzó Cristina Kirchner y que reafirma el Presidente es un camino hacia la impunidad, que deja desprotegida a la gente en sus hogares y a los presos peligrosos en libertad. Lo que hace es disfrazar el relato del garantismo”, afirmó la noche del lunes la presidenta de Pro, Patricia Bullirch .

Ayer, la Mesa Directiva del PRO emitió un documento con el que le pidió al Ejecutivo “que se ponga de acuerdo” respecto a la libertad de presos y diga “de qué lado está”.

“Ya lamentamos casos donde se liberaron a delincuentes y estos cometieron nuevos y aberrantes delitos. Esto va a seguir pasando, porque el Ejecutivo ya avisó que no tiene cómo controlarlos. Nos ponen a todos en riesgo de convertirnos en nuevas víctimas”, señala el texto.

La UCR, en una nota firmada por su presidente, Alfredo Cornejo, y por los titulares de los bloques del Congreso, Luis Naidenoff y Mario Negri, rechazó “la liberación de presos porque vulnera los derechos de las víctimas de delitos y pone en riesgo la seguridad de los argentinos”.

En Buenos Aires, donde más preocupa la polémica por la gran concentración carcelaria, el bloque de JxC en la legislatura local, pidió reunirse con el ministro de Justicia local, Julio Alak, para que explique de forma urgente cuál será la política del gobierno en torno a la liberación de presos. El pedido se produjo a raíz de trascendidos que indican que la administración provincial busca liberar detenidos y hacer espacio en las cárceles ante un eventual brote del virus. El ministro negó anoche que exista tal plan.

También hubo dardos desde la Justicia. El titular del Consejo de la Magistratura en representación de los jueces, Alberto Lugones, le advirtió a Massa que juicios políticos como los que planteó “no van a prosperar”.

En paralelo, a través de un documento, la Red de Jueces Penales bonaerense sostuvo que “si el poder político entiende útil disminuir rápidamente la población carcelaria, tiene en sus manos la posibilidad de dictar leyes o decretar conmutaciones. Si advierte inconveniente tal vía, es su responsabilidad adoptar medidas sanitarias y derivar a centros preparados a los internos contagiados. La crisis no se resuelve derivando culpas a otros poderes”.

Diputados avanzan en un protocolo para sesionar de manera virtual

El oficialismo y la oposición avanzaron ayer en la comisión de Modernización de la Cámara de Diputados en la redacción de un protocolo para poder realizar sesiones virtuales o mixtas mientras persistan las restricciones por la pandemia del coronavirus, lo cual allana el camino para reanudar los debates la semana próxima con esta herramienta tecnológica.

Primera reunión. El lunes Massa recibió a los jefes de bloque y se llegó a un principio de acuerdo. Foto: Télam

El protocolo plasma el principio de acuerdo alcanzado lunes por el presidente de la cámara baja, Sergio Massa, con los jefes de los bloques parlamentarios para poder realizar sesiones virtuales o mixtas, es decir que los titulares de la bancadas se encuentren presentes en el recinto mientras que el resto del cuerpo lo haga a través de la plataforma digital.

La comisión de Modernización que conduce la diputada del Frente de Todos, Daniela Vilar, avanzo en la redacción del protocolo pero la letra final se terminará de escribir en las próximas horas y hoy se analizará en una reunión que se efectuará a las 11. Se prevé que el protocolo, una vez definido, se tramite a la comisión encargada de las reformas del reglamento interno, pero restaba ayer definir si el dictamen se tratará en una sesión breve presencial, como piden desde Juntos por el Cambio, o bien se será aprobado en Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque. Eso que habilitaría a Massa a incorporar los cambios al reglamento para habilitar las sesiones mixtas por 30 días, prorrogables por un mes más, dejando bien en claro que “se trata de una situación excepcional”.

Ayer, durante el debate, la diputada del PRO y vicepresidenta de la comisión, Silvia Lospennato, pidió que esa eventual extensión sea ratificada con una mayoría especial, siempre que aún esté el aislamiento social obligatorio. En el Bloque Federal, referenciado en Roberto Lavagna, consideran que el plazo debe ser más amplio.

Si hay consenso esta tarde, Massa y los jefes de bloques se volverían a reunir mañana para analizar el temario que debatirán en la primera sesión, que el oficialismo intenta que sea la semana que viene.

Cristina Kirchner recibió a los jefes de bloque en el Senado

La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, recibió ayer en su despacho de la Cámara alta al presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, y al titular de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, con el fin de avanzar finalmente en un acuerdo para sesionar en medio de la cuarentena. El oficialismo, con mayoría en la cámara alta, busca realizar una sesión virtual el miércoles de la semana que viene. Se tratarían los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo durante la epidemia, que en la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri (FdT), lograrían dictamen a favor hoy.

CFK, junto a los jefes del bloque del FDT, Mayans, y JxC, Naidenoff. Foto: Télam

“¡Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin… Saludos a todos y todas”, había tuiteado el sábado la vicepresidenta. La ex mandataria y el FdT consideraron que el fallo de la Corte Suprema, que rechazó pronunciarse sobre el pedido de un aval que habilite las sesiones virtuales, permite legamente de hecho las sesiones virtuales y que por eso no será necesario sesionar para modificar el reglamento de la Cámara alta para hacerlo. La oposición, en cambio, cree que hay modifcar el reglamento. Hasta anoche, no habían informado como se resolverá esa disputa.