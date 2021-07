Intimaciones y multas: la batalla perdida contra la cartelería política

“No deberíamos estar perdiendo tiempo con esto. No nos parece razonable distraer recursos humanos para ir a constatar quién pegó carteles, si los retiró, iniciar sumarios, en plena organización del acto electoral y en este contexto de pandemia”.

Casi con resignación, el presidente de la Junta Electoral Germán Busamia, habló de la batalla ¿perdida? en la previa de cada elección: la pegatina de propaganda partidaria.

Dijo que los partidos políticos fueron intimados a retirar de inmediato lo que instalaron en violación al código electoral. “La orden es cesar en lo que se esté haciendo y eliminar, remover, cancelar, según el tipo de publicidad que esté instalada; la publicidad que esté en redes sociales, en portales, en vía pública, o cualquier modo que esté”.

Indicó que “en lo relativo a propaganda política, se puede instalar o difundir 45 días anteriores al día de la elección, lo que fija el inicio el 9 de septiembre. Cualquier cuestión fuera de estas pautas temporales para campaña y para publicidad, constituye una infracción a la organización de campaña que tiene el Código Provincial Electoral”.

A favor del electorado

Busamia, en declaraciones radiales, remarcó que “las protecciones en cuanto al tiempo son a favor del electorado, para que no sufra el hostigamiento, la sobrecarga, la contaminación de publicidad política”.

Agregó:“Más allá de la multa que se aplica, que supera los 100.000 pesos, el objetivo tiene que ser que no esté la publicidad, no que exista la infracción y que se pague la multa”.

En ese sentido agregó que “les pedimos un gesto claro a todos los partidos, a los candidatos y a los apoderados partidarios, para que se muestre a la ciudadanía que se quiere competir en condiciones absolutamente transparentes y en cumplimiento del Código Provincial Electoral”.

Las excusas de los partidos

Reveló que cuando son intimados, “los apoderados partidarios siempre alguna explicación tratan de traer a la mesa de evaluación de la Justicia Electoral. Dicen: ‘Esto es porque se preveía una interna’ … ‘esto es porque en la conformación de listas se quería instalar algún candidato…’, Bueno, sea el motivo que sea, a partir de este momento, hay que liberar la vía pública, las redes y todo esto, y por eso estamos exhortando a los partidos a que asuman ese compromiso cívico”.

“Porque hay una cuestión de trasparencia, de igualdad de armas en el debate político. Porque con razón, quien denuncia dice: “si yo cumplo, y el resto no cumple…”, y parece que no hay ningún tipo de sanción al que no cumple”, señaló Busamia.

Mesas de votación atípicas

La larga mesa junto a la urna, en la que conviven codo a codo el o la presidenta de mesa junto a la suplente y los fiscales de los partidos políticos es una imagen que no se verá este año el día de las elecciones.

Busamia adelantó que están pensando en un protocolo particular para los comicios de concejales en Neuquén, el 24 de octubre. Seguramente sucederá lo mismo en las PASO y las generales de diputados nacionales, en septiembre y noviembre.

“Esa mesa larga, en la entrada de las aulas que hacen de cuarto oscuro no es la imagen que imaginamos para esta elección en pandemia”, dijo ayer Busamia.

Estimó que “las autoridades de mesa se van a poder organizar entre sí rotándose a lo largo del día, algunas horas, incluso estamos pensando en dejarlas en libertad para que se organicen como fuera mejor para ellas”.

También “estamos analizando la forma en que los partidos puedan realizar la fiscalización porque no vemos viable que junto con las autoridades haya cuatro o cinco fiscales partidarios. Estamos pensando en algún tipo de diseño donde haya fiscales por escuela” porque “van a estar todas las mesas visibles desde un mismo lugar”.