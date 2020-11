Invertir en ladrillos sigue siendo “la” opción

Los emprendimientos desde pozo se posicionaron en el último tiempo como una de las alternativas más recomendadas para invertir en ladrillo, en el marco de la caída de los costos de construcción, según referentes del sector.

Daniel Cohen Imach, titular de la desarrolladora Step Developments, señaló que “la compra en pozo, y en pesos, es la mejor alternativa para capitalizarse a futuro: abonás cuotas en pesos, pero obtenés un bien que tradicionalmente se cotiza en dólares”.

“Los ladrillos siguen siendo una inversión estable y recomendada porque el valor de construcción se encuentra en niveles más que adecuados; es el momento justo”, afirmó.

Por su parte, Martín Funes, socio fundador de Meta Desarrollos, señaló que “la compra de pozo hoy es muy atractiva ya que se puede acceder sólo con un anticipo y luego cuotas en pesos ajustadas al costo de la construcción”. “Como la obra bajó sus costos en dólares, es posible conseguir metros que antes costaban U$S 3.500 ó US$ 3.800 a U$S 2.800 ó US$ 3.100. Y entendiendo que en los últimos años el dólar avanzó más rápido que el costo de la construcción, es posible encontrarse con un escenario en el que el costo del metro cuadrado sea aún menor a lo largo de la obra”, detalló.

En tanto, el director de la desarrolladora Grid, Luis Guido, sostuvo que “los precios de emprendimientos en pozo han bajado con el aumento del dólar”.

Por su parte, el presidente de Grupo Construya, Pedro Brandi , da contexto a este fe nómeno: “la pandemia ha hecho que las familias bajaran sus gastos de turismo, esparcimiento, vacaciones que fueron reducidos a cero y eso ha generado un plus de capacidad adquisitiva e inversión que antes no estaba”.