Isidro se muestra” de la mano de Nicolás Mendoza

Isidro es un perro de color aguamarina creado por el dibujante neuquino Nicolás Mendoza. Se trata de “un perro urbano” con “capacidad para observar y recorrer distintos ámbitos de la realidad y lo cotidiano con una cuota de humor e ironía”, según la definición de su creador.

Lo cierto es que el pequeño perro de grandes ocurrencias se transformará desde esta noche en el protagonista, casi, absoluto de la nueva exposición del Centro Cultural Alberdi -CCA- (Avenida Argentina y Alberdi).

La inauguración de “Isidro se muestra” será hoy a las 20, con entrada libre y gratuita.

“Es una muestra de trabajos originales, son alrededor de 35 dibujos e historietas enmarcadas de distintos tamaños”, contó el dibujante sobre su nueva exposición que podrá ser visitada durante un mes.

Sobre el origen de la muestra, Nicolás Mendoza señaló: “El principal motor de esto es acercar los trabajos originales a la gente porque desde hace unos cinco años se consume todo desde el celular, sobre todo lo que es historieta, humor gráfico, lo ves en el celu, lo compartís y listo. Pero detrás de eso queda un montón de trabajo”.

“Una de las paredes va a tener todas tiras individuales enmarcadas como para darle un poco de color, después tengo un montón de material que no pude enmarcar con el que voy a hacer un popurri bastante informal montado sobre un alambre con brochecitos de colores como para que se vea también la parte descontracturada de esto”, detalló el dibujante sobre lo que se verá desde esta noche en el CCA.

Y agregó: “Voy a llevar también una réplica en cerámica que hice de Isidro y algunos bocetos. Tengo un trabajo enmarcado que tengo el boceto original y la tapa de la revista donde sale ese trabajo, entonces voy a llevar eso para que sea vea el principio, el desarrollo y el final”.

Mendoza también señaló que el criterio que utilizó para seleccionar los trabajos fue simplemente su gusto propio.

Como indica el título de la muestra el protagonista principal será Isidro, pero claramente no estará solo.

“Hay trabajos de todo tipo, la mayoría es de Isidro porque desde hace un tiempo cada vez que muestro algo todo el mundo pregunta por Isidro así que todo lo que hago es como que lo estoy orientando hacia él. Es como el protagonista de todo, todo gira alrededor de él, pero también hay otros personajes y hay ilustraciones que no tienen que ver con Isidro”, confió el ilustrador y dibujante.

La inauguración de “Isidro se muestra” será este viernes, a las 20, en el Centro Cultural Alberdi, con entrada libre y gratuita.