Jonatan Viale recibió el alta por coronavirus: “No fueron días fáciles»

El periodista Jonatan Viale, que había sido diagnosticado con coronavirus, anunció en su cuenta de Instagram que recibió el alta.

“Tenemos el alta. No fueron días fáciles. 5 noches con 39 grados. Estuve unos días muy bien cuidado en la Suizo Argentina. Ahora, en casa. Con la fuerza de mi familia, que es lo único importante. Supongo que en los próximos días estaré molestando de nuevo en Radio Rivadavia y La Nación. Gracias por la paciencia. Gracias por la contención. Estamos viviendo un espanto. Les pido CON EL ALMA que se cuiden mucho. Gracias mi amor, Micaela Krolovetzky. Ya lo sabes, pero sin vos no hubiera podido. Sos TODO. Un GRACIAS enorme más para cuatro profesionales increíbles que me ayudaron a sobrellevar esto. Los doctores Aldo Barsanti, José Abadi, Roberto Debbag y Santiago Beltramino", publicó Viale en su red social.

Con ese texto y junto a un video en el que se ve a su mujer y a uno de sus hijos, el periodista confirmó el alta.

Hace unas semanas, Jonatan Viale había dado positivo, tras el positivo de su esposa e hijos.