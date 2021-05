Jorge Rial se despidió de TV Nostra

Lo anunció ayer en su programa en la pantalla de América, "TV Nostra" y detalló los motivos minutos antes del final del envío.

Me tomo unos minutos para decirles algo, una decisión absolutamente personal que tomé en las últimas 48 horas”, comenzó diciendo el conductor.

Y luego añadió: “Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa, o que sabe lo que el otro quiere. Pasa mucho en este medio y a veces nos enojamos y preferimos putear a la gente y echarle la culpa. Y la verdad, no es este el caso”.

“Cuando decidí dejar Intrusos, esa marca registrada que gracias a Dios está funcionando bárbaro, dejaba ese espacio de comodidad que todo el mundo quiere, y arrancaba un nuevo desafío, como era TV Nostra”, recordó el conductor sobre el cambio profesional que encaró este 2021, y se explayó al respecto: “Lo hice feliz de la vida, haciendo una apuesta personal, creyendo que las circunstancias daban para un programa más distendido, o meterse más en política, tal vez en la ironía... No lo logramos, no lo logré en realidad, porque esto es responsabilidad absolutamente mía y de nadie más”, señaló antes despedirse de sus compañeros.

“A Marina la conozco hace muchos años, fue la primera que convoqué, porque sé la calidad no solo de persona sino de profesional que es. Diego ni hablar, dio más de lo que yo esperaba. Brillante como colaborador. Yo lo miraba como el sentido común, y es mucho más que el sentido común, además de un gran tipo. Y Ángela también, yo vislumbraba y es también mucho más, creo que nace alguien muy importante para la televisión para debatir con altura y con conocimiento”, indicó Jorge.

“Podría poner mil excusas, pero no hay”, dijo Jorge y se refirió a cuestiones personales que lo afectaron durante el último tiempo: “Tuve mucho miedo durante la pandemia. Me hice un bollito, me sacó energía y no quiero poner en problema a mis compañeros, menos a la técnica de este programa que en realidad es hermoso y fue hecho con todos trabajadores de este canal”.

Justo este viernes, Jorge Rial había regresado de manera presencial a su programa luego de cumplir con el aislamiento correspondiente por haber regresado de Estados Unidos, donde viajó a recibir la vacuna contra el coronavirus.

“Hace mucho que vengo con esto, cada tanto hay que hacer algunos ajustes cuando sentís que se te va un poquito la cosa”, indicó el periodista en referencia a sus problemas de hipertensión.

Recordemos que Jorge Rial estrenó el lunes 5 de abril "TV Nostra". El conductor hace unos meses dejó su mítico ciclo, "Intrusos", para realizar este proyecto junto a Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos.

Según el portal de noticias PrimiciasYa.com, desde el lunes a las 20:30 se emitirán especiales de "Intrusos", el exitoso ciclo del canal conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.