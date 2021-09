Jorge Sapag denunció que no se le estaban permitiendo trabajar a los fiscales en Zapala

El exgobernador denunció que no se está dejando trabajar a los fiscales en las PASO 2021. (archivo)

El exgobernador de Neuquén, Jorge Sapag, en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3), denunció que en algunas escuelas no se les estaba permitiendo a los fiscales sentarse en las mesas de votación. En este sentido, pidió la intervención de la justicia federal. "Hay que cuidar los protocolos sanitarios pero hay que permitirles estar sentados", denunció

"En algunas mesas los presidentes de mesa no le están permitiendo a los fiscales de los partidos políticos participar de las mesas, o arrimar sus silla o tener sus mesas", denunció Sapag a las 9:30 en las declaraciones a RN RADIO.

"En algunas mesas de la provincia, en este momento en Zapala, hay alguna observación de autoridades de mesa", amplió el ex gobernador.

Y pidió: "ahí tiene que intervenir la justicia federal para permitir el libre ejercicio de la tarea de los fiscales, los fiscales de los partidos políticos son muy importantes en las mesas para garantizar toda las objetividades de la realización de la elección y del escrutinio, tienen que permitirle a los fiscales participar".

Y recalcó: "hay que actuar aceleradamente para garantizar el libre ejercicio de la democracia y el cumplimiento de la ley electoral"

Especificó que el problema es que las autoridades de mesa no le permiten a los fiscales poner sus sillas o mesas en el mismo sector. "No los dejan poner sus mesas al lado de las autoridades de mesa, esto no es correcto, hay que cuidar los protocolos sanitarios pero hay que permitirles estar sentados".

