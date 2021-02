Juan Grabois: "Lo que hace Alberto Fernández es contener una olla a presión"

"Hay una percepción entre los compañeros de que si bien el gobierno está administrando la crisis que combina el desastre económico social que dejó Macri con la situación sanitaria inesperada, es un buen momento para plantear discusiones de fondo y salir de las improvisación permanente". De esta forma, el dirigente social Juan Grabois presentó el Plan de Desarrollo Humano en Bariloche.

En la conferencia de prensa que brindó en el anfiteatro ubicado sobre Villegas y Moreno, Grabois hizo varias observaciones políticas aunque el detalle del plan lo dio a conocer en la charla que dio minutos después ante unas 60 personas. La actividad fue organizada por la agrupación Patria Grande pero aclaró que el plan es impulsado por varias organizaciones sociales.

"Desde el golpe del 76, no se perdió el carácter de estado neoliberal, más allá de las transformaciones. No hay un plan estratégico, lo dice el mismo presidente y la pandemia nos hace pensar en estrategias de reconstrucción que no se agoten en los años de este gobierno", planteó el dirigente.

Respecto al plan, consideró que "la sobreurbanización que sufrimos en Argentina y la inaccesibilidad de la tierra para, al menos, un tercio de la población requiere planificación de largo plazo".

Admitió que tuvo oportunidad de "hablarlo con el presidente y se mostró muy interesado pero por los problemas coyunturales, está abocado en resolver la crisis económica y sanitaria".

La charla se llevó a cabo en el anfiteatro de Villegas y Moreno. Foto: Chino Leiva

Grabois consideró que las condiciones de viabilidad del plan tiene que ver "con los consensos políticos que exceden al Frente de Todos. Por eso, una comisión trabaja en el Congreso". "Si seguimos con estos niveles de concentración y desigualdad no será posible la paz social. Lo que hace Alberto Fernández es contener una olla a presión", expresó.

Pandemia y clases

Grabois resaltó que el presidente "priorizó la vida en relación a los negocios". "No se si se logró en Río Negro, pero se logró que el sistema de salud no colapse. Nadie se murió en los pasillos, como en Perú o Brasil, por no tener respirador", dijo.

Otro punto que destacó fue "el multilaterismo en la región. Con las vacunas, no se cedió frente a la presión de las corporaciones de los países centrales. Hoy nos encontramos con que escatiman las vacunas para países del tercer mundo. El gobierno, en cambio, abrió el juego y decidió no ser servil a los intereses norteamericanos".

Grabois, sin embargo, cuestionó el retiro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) "de manera abrupta": "Si hubo 9 millones de argentinos que pidieron 5.000 pesos y pudieron acceder, no creo que el problema esté solucionado habiendo pasado un par de meses".

Sobre la polémica en torno al regreso a clases dijo estar de acuerdo "tanto como padre como docente". "Lo lamento por los compañeros docentes que lo ven de otra manera. Pero la contención durante la pandemia la dio los comedores comunitarios", dijo.