Justicia paralizada: "Cancela quiere hacer juicios y no se puede conectar desde su casa"

“El defensor general miente. No puede decir que estamos en condiciones de hacer juicios orales. Que explique cómo se haría un juicio, si él no se puede conectar a Internet desde su casa. Tiene derecho a contradecir el proyecto, pero no con tanta liviandad”.

Así respondió ayer el fiscal general, José Gerez, a las críticas de Ricardo Cancela al proyecto para extender por un año más la prisión preventiva. “No puede decir que es ilegal, el defensor general alteró a la población con declaraciones poco felices”, continuó.

Como informó este diario, en el acuerdo del Tribunal Superior del miércoles pasado Cancela tuvo problemas para participar vía Zoom, porque su conexión se cortó varias veces.

Unos días antes había emitido un pronunciamiento en el cual afirmaba que en Neuquén “no hay impedimentos para realizar juicios: se realizan actos mediante video conferencias”.

En diálogo con Río Negro, afirmó Gerez que “ninguna jurisdicción hace juicios orales” debido a la emergencia sanitaria por la pandemia. “Si se hicieran por video, la defensa sería la primera en impugnarlos”.

La posibilidad de extender la preventiva, continuó, “no es automática, hay que litigarla, un juez la puede conceder o no, y es revisable”.

Cambios en la redacción

El fiscal general insistió en que su iniciativa no es una reforma del Código Procesal. “No tengo problemas en modificar la redacción para que quede claro que es una herramienta transitoria, mientras dure la emergencia”.

El martes pasado, Gerez defendió su iniciativa en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y el debate giró hacia una pregunta central: ¿por qué no se hacen juicios orales en la provincia?

Desde que comenzó la cuarentena se suspendieron 58, y según la fiscalía, entre julio y septiembre cuatro imputados con prisión preventiva quedarán en libertad si no se aprueba la ley. Entre ellos, el acusado del femicidio de Cielo López, la joven de Plottier. “Por supuesto que la ley tiene nombre y apellido”, afirmó Gerez en respuesta a quienes afirman que lo único que busca es una manera de evitar que Alfredo Escobar quede libre.

El Tribunal en escena

Después de escuchar los argumentos del fiscal, los diputados hicieron subir al escenario al Tribunal Superior de Justicia: lo invitaron a dar explicaciones en la comisión el martes que viene a las 10.

Los vocales sintieron que los forzaban a participar de una obra que no habían elegido, pero ya las luces enfocaban hacia ellos. Evaluaron enviar una respuesta por escrito, y ayer resolvieron que los represente Germán Busamia.

Hablará al pasar del proyecto, porque como integrante del TSJ le puede tocar intervenir, en el futuro, en el control de constitucionalidad de la ley. Tratará de convertir la crisis en una oportunidad, y mencionará todo lo que hizo el Tribunal desde que empezó la crisis sanitaria para quitar el sello de justicia paralizada.

Supermartes

Será un supermartes porque después de Busamia, a las 11, se presentará Cancela. En persona. Posiblemente lo acompañen dos o tres defensores de Circunscripción y se les hará poco el tiempo para criticar la fiscalía.

Para el martes siguiente está prevista la invitación al Colegio de Abogados, a Pensamiento Penal y a asociaciones de víctimas.

La fiscalía confía en tener los votos que necesita para que su proyecto pase al recinto y sea aprobado antes del 9 de julio, cuando vence la primera de las cuatro preventivas que cumplen un año.