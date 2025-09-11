Abrieron el celular de Julián Dobra y esperan acceder a información clave que identifique al autor del homicidio

Julián Dobra fue asesinado a sangre fría a finales de abril pasado en la ciudad de Roca. (foto de archivo)

Después de numerosos intentos, los peritos de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración de Río Negro lograron abrir este jueves el celular de Julián Dobra de la Canal, que fue asesinado a finales de abril pasado en Roca.

La apertura del celular es clave para los investigadores que esperan acceder a información que permita avanzar con la investigación del homicidio del joven roquense. Uno de los datos que buscan es el registro de mensajes y llamadas telefónicas efectuadas por Dobra antes de que sea asesinado.

Durante semanas, el personal de la Oitel estuvo tratando de desbloquear el teléfono. Por eso, se evaluó la posibilidad de enviar el aparato a un laboratorio especializado de Brasil, pero no había certezas de que lo pudieran abrir.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron este jueves que la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General, que funciona en Viedma, pudo abrir el teléfono celular perteneciente a la víctima.

“Los profesionales que la integran se encuentran abocados a la extracción forense de la información”, indicaron en un comunicado.

El procedimiento para desbloquearlo

Explicaron que la apertura del teléfono “se concretó gracias a una actualización lanzada esta semana para el software Cellebrite Inseyets Pro UFED, con el que cuenta la Procuración General en sus laboratorios de investigación científica”.

Dijeron que el pago de la licencia, “que implica una inversión anual de casi 200 mil dólares, permite el acceso inmediato a dichas mejoras”. “Una vez instalada, los profesionales especializados lograron abrir el dispositivo y avanzan en la extracción de la información”, destacaron.

Indicaron que en la Oitel hay 39 dispositivos -incluido el celular de la víctima- secuestrados en diversas medidas como parte de la compleja investigación del crimen de Dobra.

“Hasta ahora, uno de los pocos celulares que no había podido desbloquearse por incompatibilidad de la herramienta era el de la víctima”, comentaron.

Suspendieron el envío del celular a Brasil

Desde el MPF dijeron que a partir de que se pudo abrir el celular de Dobra, “se dejó sin efecto el trámite de envío del equipo a un laboratorio de Brasil de la empresa Cellebrite”. Aclararon que “dicho envío tampoco garantizaba el éxito en el acceso, desbloqueo y extracción de la información contenida en el mismo”.

Aseguraron que la fiscalía, que esta a cargo de la investigación del caso, había reconstruido algunas de las últimas comunicaciones de Dobra, a partir de la información obtenida de los teléfonos secuestrados a imputados y amigos. Pero, destacaron, “el acceso a los datos de su propio celular constituirá evidencia de suma importancia, ya que permitirá establecer con quién y en qué términos se comunicó la víctima, en especial durante los días previos” a su muerte.

El Suzuki Fun, rojo, de la víctima apareció quemado en mayo pasado, en la zona de bardas de la ciudad de Roca. (foto de archivo)

Una desaparición misteriosa que desencadenó en un crimen

Dobra fue visto con vida por última vez el 16 de abril pasado, cuando salió de su domicilio (donde alquilaba) ubicado en la calle General Paz al 2200 de la ciudad de Roca, en su Suzuki Fun, rojo. Sus padres denunciaron su desaparición en la Policía y la fiscalía. El 30 de abril pasado hallaron su cadáver en una zona de bardas, en el norte de Roca.

Tenía dos tiros en la cabeza, pero el informe preliminar de la autopsia estableció que una de los proyectiles calibre 22 fue la que causó su muerte. Tenía 32 años. Allí, comenzó la investigación preliminar y el reclamo de justicia de sus padres y amigos.

Pocos días después, la Policía detuvo a los primeros sospechosos. El 9 de mayo último, la fiscal jefa Belén Calarco y el fiscal Marcelo Ramos imputaron a Julio César Salgado, Leandro Navarro y Walter Méndez y dos adolescentes.

La imputación contra los sospechosos

El juez de garantías de Roca Julio Martínez Vivot admitió los cargos formulados por los fiscales -con la adhesión de las dos querellas- contra los cinco sospechosos por su participación en el homicidio de Dobra, agravado por el uso de armas y la participación de menores.

El juez les impuso, por pedido de la fiscalía y las querellas, cuatro meses de prisión preventiva. A los dos adolescentes punibles les concedió el arresto domiciliario, con tobilleras electrónicas.

El 13 de agosto, arrestaron a otro adolescente sospechado de haber participado en el homicidio. La fiscalía lo imputó y el juez aceptó los cargos por su intervención en el crimen. Resolvió que cumpla prisión domiciliaria con tobillera electrónica por tres meses.

Tres de los imputados en el homicidio de Julián Dobra de la Canal. (foto de archivo)

El séptimo sospechoso detenido

Este jueves, la Policía detuvo a otro sospechoso, en el barrio Quinta 25 de Roca. Desde el MPF explicaron que la tecnología con la que cuentan “permitió tanto la detención de este séptimo imputado como la incorporación de nueva evidencia que podría resultar fundamental para fortalecer los indicios que ya sostienen las acusaciones”.

“En cuanto a la individualización del séptimo detenido, el proceso estuvo estrechamente vinculado con el análisis de los teléfonos celulares de dos de los imputados menores de edad”, informaron. “En ellos se hallaron imágenes correspondientes a horarios en los que, según la Fiscalía, Julián ya había desaparecido.

Comentaron que esta mañana de jueves, la Policía, con funcionarios judiciales, allanó dos viviendas en el barrio Quinta 25 “que posibilitaron la detención del joven”. La fiscalía lo imputará en las próximas horas.

A principios de este mes, un juez de garantías prorrogó por dos meses las prisiones preventivas que Leandro Navarro y Walter Méndez cumplen en el penal de Roca. También, extendió por ese lapso, el arresto domiciliario, con tobillera electrónica, impuesto a los dos adolescentes detenidos en mayo pasado.

El juez ordenó además que Salgado siga con la tobillera electrónica por otros dos meses. El sospechoso fue excarcelado a principios de agosto pasado, pero le impusieron un monitoreo electrónico y la obligación de comparecer en forma periódica ante la Policía. Martínez Vivot ordenó su libertad controlada por pedido de la defensa. La fiscalía y las querellas no se opusieron.