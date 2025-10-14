Abusó de una niña en Allen y la Fiscalía pidió que sea condenado: cuándo se conocerá la sentencia

La fiscalía descentralizada de Allen solicitó al Tribunal Colegiado que se declare responsable penal a un hombre de 49 años acusado de haber abusado sexualmente de una niña en febrero de 2023. El pedido se realizó esta mañana, tras finalizar el debate oral en el que declararon testigos, profesionales intervinientes y las partes del proceso. La resolución del Tribunal se conocerá este viernes 17 de octubre a las 12:30.

El desarrollo del juicio

Durante la audiencia, la fiscalía presentó el testimonio de la madre de la víctima, la declaración de la niña en Cámara Gesell, el informe del médico del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) y el seguimiento psicológico efectuado por profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

También declaró la licenciada que participó en el anticipo jurisdiccional de prueba y, por parte de la defensa, una allegada del imputado.

La fiscalía sostuvo que la prueba permitió acreditar tanto la existencia material del hecho como la responsabilidad penal del acusado. “En este tipo de casos, ocurridos en la intimidad, la declaración de las víctimas menores es central. En este caso, la niña pudo describir con claridad cómo y cuándo ocurrió el abuso”, expresó la fiscal del caso.

Los hechos denunciados

El episodio investigado habría ocurrido en una vivienda de Allen, donde el imputado se encontraba a cargo del cuidado de varios niños. Según el relato de la menor, el hombre envió a otro de los pequeños a buscar un objeto para quedarse a solas con ella y, en ese momento, la abusó sexualmente. La niña logró escapar y corrió hasta su madre para contarle lo sucedido. “Llegó asustada, llorando, y narró lo que había pasado”, declaró la progenitora ante el Tribunal.

Ese mismo día, horas después, la madre realizó la denuncia y la fiscalía activó el protocolo de intervención del Cuerpo de Investigación Forense, que incluyó revisiones médicas y acompañamiento psicológico inmediato.

La acusación y el pedido de la fiscalía

En su alegato final, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se lo declare responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido por una persona encargada de la guarda y contra una menor de 13 años, de acuerdo con los artículos 45 y 119, párrafos 3° y 4°, inciso b del Código Penal Argentino.

“La prueba reunida demuestra que los hechos existieron y que fueron perpetrados por alguien en quien la víctima y su familia confiaban plenamente”, sostuvo la fiscalía.

Por su parte, la defensa particular del acusado pidió que se lo declare no responsable penal, reiterando que las pruebas no resultan concluyentes para sostener la acusación.

Esperan la resolución del Tribunal

El Tribunal Colegiado dará a conocer su resolución el viernes 17 de octubre al mediodía. Si se declara la responsabilidad penal del acusado, en una segunda etapa se determinará la pena que podría corresponderle por los delitos atribuidos.