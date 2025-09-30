Aceptó su culpa por homicidio y recibió más de 10 años de prisión en Roca: así fue el juicio abreviado

El tribunal de Roca declaró culpable a Christopher Aroca por el homicidio de Miguel Figueroa y lo condenó a 10 años y 8 meses de prisión en juicio abreviado. Foto Captura.

Este lunes, se desarrolló una audiencia clave en la causa por el homicidio de Miguel Ángel Figueroa en Roca. El tribunal integrado por los jueces Oscar Gatti, Sandro Martín y Luciano Garrido escuchó las posturas de la fiscalía, la defensa y del propio imputado, Christopher Esteban Aroca. Tras presentar el acuerdo parcial, el acusado condenado y recibió más de 10 años de cárcel.

Lo que se vivió en esa sala judicial fue la confirmación de un acuerdo abreviado, previsto en el artículo 216 del Código Procesal Penal, que permitió avanzar con rapidez hacia la declaración de culpabilidad y la fijación de la pena. La familia de la víctima estuvo al tanto de esta decisión y aceptó el camino propuesto, con la intención de cerrar una herida que llevaba meses abierta.

El hecho que originó la causa

La acusación de la fiscal en jefe, Belén Calarco, acompañada por la fiscal adjunta Analía Cofré, fue clara y contundente. Recordó que la noche del 13 de febrero de 2025, alrededor de las 23:15 horas, Aroca disparó un arma de fuego contra Miguel Figueroa, que se encontraba en la vía pública frente a su vivienda en calle Los Alpatacos, casi Lolog.

El proyectil impactó en el abdomen izquierdo de la víctima, atravesando órganos vitales y generando lesiones irreversibles. Figueroa fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, dos días después, el 15 de febrero, murió por una sepsis generalizada provocada por la peritonitis derivada de la herida.

Las pruebas que sostuvieron la acusación

La fiscalía presentó un abanico de pruebas documentales y testimoniales que reforzaron la acusación. Entre ellas, el certificado de defunción, las actas policiales del destacamento 177 de Chacramonte, la pericia médico forense que detalló las lesiones internas, la historia clínica del hospital y la autopsia que vinculó directamente la causa de muerte con el disparo efectuado por Aroca.

Además, se incorporaron pruebas tecnológicas: un celular hallado en el lugar del hecho contenía mensajes entre una hermana del acusado y una vecina, donde se mencionaba que “había dado un tiro a Figueroa”. También se sumaron entrevistas a familiares y allegados de la víctima, quienes describieron cómo fueron los momentos previos y posteriores al ataque.

Incluso surgieron antecedentes de conflictos previos entre ambas familias en el barrio Chacramonte, lo que para la fiscalía daba contexto al ataque.

El reconocimiento del imputado

Ante el tribunal, Aroca admitió su responsabilidad. La defensora pública Flavia Rojas relató que su asistido comprendió las dos vías posibles: ir a un juicio oral y público con la exposición de todos los testigos o aceptar el procedimiento abreviado. Aroca eligió este último camino.

“Me hago responsable”, expresó el acusado al micrófono ante la consulta del juez, reconociendo tanto el hecho como la calificación legal propuesta: homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El tribunal y la declaración de culpabilidad

Gatti, como presidente del tribunal, dejó en claro que la admisión de culpabilidad coincidía con las pruebas reunidas y que la calificación legal resultaba correcta. Sus pares, Martín y Garrido, adhirieron a la postura.

De esta manera, se dio por cerrado el primer tramo del proceso: el joven fue declarado culpable como autor directo del homicidio agravado y de la portación ilegal de arma.

La cesura y la fijación de la pena

En la segunda fase, denominada de “cesura”, se discutió la pena. La fiscalía explicó que había mantenido conversaciones con la familia de la víctima, quienes aceptaron el acuerdo propuesto: 10 años y 8 meses de prisión efectiva más la inhabilitación especial para portar armas por el doble del tiempo de la condena.

Se valoraron ciertos atenuantes: la ausencia de antecedentes penales, la entrega voluntaria del imputado al enterarse del fallecimiento de Figueroa y la admisión de culpabilidad. La defensora destacó además la “joven edad” de Aroca y el respeto mostrado durante el proceso.

Un acuerdo que cierra una etapa

La sentencia se dará a conocer formalmente este próximo 1 de octubre, pero el tribunal adelantó que receptará favorablemente el acuerdo. Las partes también renunciaron a los plazos recursivos, lo que implica que la condena quedará firme de inmediato.

El acusado ya se encontraba detenido preventivamente en el marco de este legajo. Por consiguiente, Aroca pasará a cumplir la pena impuesta en este juicio tras la lectura de la sentencia.